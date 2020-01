Reagerede ikke på bekymring om farlig brønd: Borger tog sagen i egen hånd

"Det er kun et held, at der ikke er nogen, der faldet i: Et barn eller et dyr, for der er et rend af mennesker," siger Janet Soed. Hun fortæller, at hun ikke selve havde kræfter til at lægge brønddækslet på plads, der lå i nærheden af brønden, der er omkring 2,5-2 meter dyb.

Det er planen, at Lars Nielsen træder til som suppleant for det konservative byrådsmedlem Jesper Behrensdorff, der har ansøgt om tre måneders orlov.

"Det er fantastisk, han (Lars Nielsen, red.) reagerer så hurtigt. Det er på tide, at der kommer et rigtigt mandfolk i byrådet," siger Janet Soede.

Janet Soede er glad for, at brønden nu er dækket til.

Brønddækslet var for tungt til, at de fire kunne løfte det på plads, og derfor blev løsningen at lægge drivtømmer henover og dernæst store sten ovenpå.

Skuffet

Janet Soede synes, at det er for dårligt, at brønden indtil fredag var utildækket.Hun kontaktede telefonisk Gribskov Kommune tilbage i april sidste år og gjorde opmærksom på problemet. Her fik hun besked om, at der ville blive fulgt op på det.

"Det skuffer mig, at der ikke er blevet gjort noget ved det," siger hun.

Udvalgsformand Pernille Søndergaard roser borgerne — men forklarer, at området faktisk er ejet af Naturstyrelsen:

”Jeg vil gerne sige tusind tak til de borgere, der har dækket hullet af. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man kan falde ned i et hul. Men nu har vi undersøgt sagen, og det viser sig, at det er Naturstyrelsen, der ejer grunden. Vi har faktisk kontaktet styrelsen i april, og nu rykker vi dem,” siger Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), som er formand for udvalget Udvikling, Land og By.

Hun benytter lejligheden til at slå et slag for ”Tip Gribskov”. På Gribskov Kommunes hjemmeside eller via app’en ”Tip Gribskov” kan borgere sende tip til kommunen om huller i vejene, ødelagte skilte eller andre ting, som ikke er i orden. Når man bruger ”Tip Gribskov”, bliver lokationen registreret, og dermed kan kommunens medarbejdere finde stedet og tage stilling til, hvordan opgaven skal løses.