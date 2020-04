Nordsjælland Håndbold er stærkt utilfreds med Divisionsforeningen. Foto: Jan F. Stephan

Raser: Slå dog en streg, så vi kan komme videre!

Ugeposten Gribskov - 02. april 2020 kl. 13:49 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er vi købt eller solgt? Det spørgsmål render spillere, trænere og ledelse i Nordsjælland Håndbold rundt og spørger sig selv om i øjeblikket. Årsagen er, at Divisionsforeningen i sidste uge endnu en gang udskød beslutningen om, hvorvidt årets sidste to kampe skal færdig- spilles, når landet igen er blevet åbnet op - eller om sæsonen er slut.

Den beslutning er man bestemt ikke tilfreds med hos Nordsjælland Håndbold.

"Jeg synes ikke, det er en god beslutning for os - eller for håndbolden. Det er lidt vagt at udskyde en svær beslutning. Slå dog en streg i sandet, så vi kan komme videre," siger sportschef Jørn Blom Hansen i en pressemeddelelse.

Med beslutningen om at udskyde en endegyldig beslutning er de danske håndboldligaer og 1. division i første omgang suspenderet til den 13. april. Men det er altså uvist, hvad der skal ske herefter.

Mens direktøren i Divisionsforeningen, Thomas Christensen, mener, at man godt kan spille de sidste kampe uden tilskuere, er Nordsjælland Håndbold af en anden holdning.

Uvished er det værste Jørn Blom Hansen peger blandt andet på, at det ikke giver 'mening at spille grundspillet færdigt, nu hvor spillerne minimum får en måned uden håndbold og så skal kastes ud i to afgørende kampe uden ordentlig forberedelse'.

Cheftræner Simon Dahl mener også, at uvisheden er det værste ved den nuværende situation.

"Uvisheden er stadig dét, der fylder mest hos mig: Og den er nu udskudt i yderligere to uger," siger han og fortsætter:

"Jeg vil gerne have en afklaring, så vi kan sætte os ned og forholde os til det."

Simon Dahl peger også på, at spillerne den 13. april vil have gået en måned uden 'håndboldtræning og ordentlig fysisk træning'. Og selvom Divisionsforeningen har lovet, at der bliver givet 14 dages træning, før den første kamp skal spilles, mener Simon Dahl stadig, at der skal mere til.

"Det (formen, red.) tager lang tid at bygge op, men det forsvinder hurtigt. Og vi er afskåret fra alt nu - så 14 dage giver ikke meget. Skal vi i gang igen, så bliver det noget forfærdeligt noget at se på; endda i sæsonens vigtigste kampe. Men jeg håber i det mindste, at vi kommer til at spille med tilskuere - ellers er det håbløst!"

Har håb om mere Et andet problem er, at mange spilleres kontrakter udløber den 30. juni. Derfor skal grundspil og slutspil være spillet færdigt inden da.

"Vores klare førsteprioritet er at få spillet grundspillet færdigt, men vi har da også et håb om mere," siger Thomas Christensen til TV2.dk.

Med to kampe tilbage indtager Nordsjælland Håndbold en sidsteplads i ligaen. De har fire point op til både Lemvig og KIF Kolding.