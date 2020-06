Foto: Adobe Stock

Prognose: Mange flere ældre i Gribskov

Derimod falder antallet af skolebørn og erhvervsaktive, viser kommunens beregninger

Ugeposten Gribskov - 03. juni 2020

Antallet af ældre borgere vil stige kraftigt i de kommende år. Samtidig vil antallet af erhvervsaktive falde. Det viser en ny befolkningsprognose fra Gribskov Kommune. Som kommunen formulerer det i prognosen: "Der bliver færre indbyggere til at servicere og finansiere flere".

Prognosen har tre scenarier. Det midterste er 'budgetscenariet', som kommunens administration vurderer som det mest realistiske - og som også bruges i forbindelse med budgetlægningen på rådhuset.

Ifølge budgetscenariet vil det samlede befolkningstal stige med 2.050 personer og nå op på 43.102 indbyggere i 2032.

En af forudsætningerne er dog, at der i gennemsnit bliver bygget 111 nye boliger om året. "Det er en udbygningshastighed, som det kun er muligt at opnå via store byudviklingsprojekter," skriver administrationen.

Ifølge prognosen vil udviklingen i aldersgrupper fra i år til 2032 være sådan her:

0-5 år: Stiger fra 1.911 til 2.247

6-16 år: Falder fra 5.132 til 4.642

17-29 år: Falder fra 4.488 til 4.102

30-64 år: Falder fra 18.426 til 18.113

65-79 år: Stiger fra 8.839 til 9.666

80-84 år: Stiger fra 1.322 til 2.192

85+ år: Stiger fra 933 til 2.142

Dagsorden om vækst På rådhuset er borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) da også på den ene side bekymret - og på den anden side optaget af at forklare om kommunens vækststrategi, som skal vende udviklingen:

"På den lange bane bekræfter prognosen vores bekymringer: Hvordan kan vi blive ved med at levere en værdig velfærd over for vores ældste, når vi kan se, at vi får mange flere? Det er jo også derfor, at jeg har råbt rigtig meget op omkring udligningsordningen. Og den næste kamp er jo, at vi skal gøre opmærksom på det over for Folketingets politikere, når vi forhåbentlig kommer til at snakke sundhedsreform. Vi skal hejse et flag for, at vi står i en særlig situation," siger Anders Gerner Frost.

Han understreger dog, at kommunen har en klar "vækstdagsorden":

"Vi har en klar vækstdagsorden i forhold til at få flere herop og få en bedre infrastruktur. Vi har sat sindssyg speeder på. Den her valgperiode er den periode siden 60'erne og 70'erne, hvor vi har sat flest skibe i søen i forhold til byudvikling. Det er både i Ramløse, i Blistrup, i Helsinge, i Gilleleje, i Græsted, i Vejby. I vores byområder har vi brugt en masse ressourcer i forvaltningen på at lave lokalplaner og alt muligt andet. Vi håber jo, at noget af det går hurtigere, end prognoserne viser, men vi er nødt til at være fornuftige og forsigtige. Det er jo ikke vores egne penge, vi spiller med," siger Anders Gerner Frost.

Alligevel opererer prognosen med færre erhvervsaktive i de kommende år?

"Når det gælder familier med børn håber vi jo, at vi kan overraske vores egne prognoser positivt. Men det nytter jo ikke, at vi forudser noget, der er for positivt. Vi er nødt til at være kedeligt realistiske. Det giver jo ikke mening at lægge budgetter, der er for positive, hvis vi skal tilrette det."

Den forventede udvikling i Gribskovs befolkning. Graf: Gribskov Kommune



Ingen skolelukninger Trods et faldende antal skolebørn understreger Anders Gerner Frost, at Gribskov vil holde fast i den nuværende skolestruktur:

"En af de ting, hvor vi satser - og det er et sats - er jo på vores skoler: At vi fortsat er en kommune, som ikke har lukket skoler, men har tilpasset med nogle færre udskolinger. For de mindste elever har vi jo holdt fast i en strategi, der hedder, at vi tror på, at vi som kommune skal investere - og vi ved godt, at det koster, og at vi skal drive almen skole for mindre, end andre måske gør. For det har selvfølgelig konsekvenser, når vi holder politisk fast i at have så mange skoler. Men det er jo fordi vi satser på, at vi får flere børn, end prognosen siger. Og fordi vi tror på, at det er en del af en tilflytningsstrategi. Hvis vi lukker skolen i Blistrup eller Ramløse, for at tage et eksempel, så tror vi heller ikke, at der er nogen investor, der vil investere i vores byer."

"Det er jo et meget stort flertal i byrådet, der er helt sikre på den strategi. Det er vel nærmest kun den konservative - og man kan jo sige dén - der har været ude at vifte med, at hun mener, at skolelukninger kan være en mulighed. Hvis jeg skal komme hende til undsætning, er det selvfølgelig ud fra en økonomisk betragtning: Er det ansvarligt, at vi som byråd holder fast i de her matrikler på bekostning af, hvad vi har at drive det samlede skolevæsen for? Det er i hvert fald et meget, meget stort flertal, som er helt fast besluttet: Ja, det er sådan, det skal være. Det er en del af en vækststrategi," siger Anders Gerner Frost.

Ifølge prognosen vil befolkningsudviklingen ikke være ens i alle områder. Der forventes en befolkningsstigning i de tre store byer og i de mindre byer. I landområderne, landsbyerne og i sommerhusområderne ventes et fald.

"Men der kan være store forskelle, hvor nogle små byer får flere borgere, mens andre får færre," står der i prognosen.