Se billedserie Kim Wollff får i løbet af sommeren gæster på Frændekilde, når TV2 skal optage Toppen af Poppen. Her ses gårdens køkken, der betegnes som stedets hjerte. Foto: Camilla Nissen.

Populært TV2-program skal optages i Gribskov: 'Det bliver godt for hele området'

Frændekilde i Ørby, der senere på sommeren skal lægge lokaler til optagelserne til tv-programmet Toppen af Poppen, er bygget på en drøm om at skabe et sted, hvor man kan samles og dele viden

Af Camilla Nissen

I den lille landsby Ørby omgivet af grønne marker, ligger gården Frændekilde. Frændekilde betyder 'kilden til venskab', og det navn har gården haft i over 100 år, siden den blev opført i 1909. Et skilt ved vejen fortæller, at man er landet det rigtige sted, og selvom gården altså blev døbt for mange år siden, er dette navn også yderst kendetegnende for det, som gården i dag står for.

Stedet blev overtaget af parret Kim Wolff og Louise Frederiksen for cirka fem år siden, og siden har de arbejdet på at gøre det til et sted, hvor 'vi samles', som Kim Wolff udtrykker det.

Det næste projekt for stedet er TV2-programmet Toppen af Poppen, der senere i år skal optages her.

I programmet mødes nogle danske sangere og musikere og skiftes til at synge hinandens sange, mens de samtidig bliver klogere på hinanden. Toppen af Poppen har også affødt store musikalske oplevelser for både deltagerne og publikum ude i stuerne. Og programmets DNA passer som fod i hose med visionerne for Frændekilde, mener Kim Wolff.

Kim Wolff håber desuden, at musikernes besøg på Frændekilde kan give dem lyst til at vende tilbage og være med i arrangementer på stedet, der kan give nogle store oplevelser.

"Jeg tror, det bliver godt for hele området," siger han.

Han fortæller, at det er et godt og bredt netværk, der har skabt kontakten og muligheden for at få Toppen af Poppen til Frændekilde.

Midt i en drøm

Vi møder Kim Wolff en formiddag i hans frisørsalon KIPO, som han i mange år har drevet i København, men som han nu har rykket til Frændekilde i Ørby.

Stedet er altså både centrum for Kim Wolffs daglige virke og familiens store drømme. For gennem årene er drømmene og idéerne om, hvad Frændekilde kan og skal være, hele tiden vokset. Listen er lang og der er fokus på både events, mad, natur, kultur, håndværk. Der er økologisk spisested og landbrug, gårdbutik på vej, socialøkonomisk virksomhed i støbeskeen, virksomhedskurser - og der er endnu flere planer på det store tegnebrættet.

"Og alle de her ting sker i fællesskab med nogen. Det handler om, at man laver noget i fællesskab og samarbejder, og vi har nu skabt en location, hvor her er dejligt at være. Det handler om, hvordan man gør tingene. At man skal behandle vores jord ordentligt og skabe noget sammen," siger Kim Wolff.

"Det er vores store drøm at lave det her sted. Nu er vi godt på vej. Det har hele tiden været en drøm at lave et sted, hvor man kunne samles, videndele og lære," siger Kim Wolff, som peger på, at det ikke skal være de nemme løsninger, der bestemmer.

"Vi vil bestræbe os på at sætte en høj overlægger i alt det, vi beskæftiger os med," siger han.

Kim Wolff fortæller, at Frændekilde også gerne samarbejder med andre lokale virksomheder.

"Vi ligger i et fantastisk område, hvor vi er tæt på Tisvildeleje, Tisvilde Hegn og samtidig tæt på København. Alle har et ønske om at komme hertil. Man kan også tage til Rabarbergården i Holløse og spise der, og man kan købe kød hos Kødsnedkeren i Ørby. Der er mange gode lokale pionerer, og vi samarbejder så meget, vi kan. Hvis man ikke har plads det ene sted, så anbefaler vi hinanden. Så der er en stor generøsitet i den måde, vi støtter hinanden på," siger han.

Sammen ved langbordet

På Frændekilde kan man være sammen med familien, når der hveranden uge er langbordsmiddage - et arrangement som folk viser stor interesse for.

"Til vores langbordsmiddage har der aldrig været iPad eller telefoner fremme, men børnene er ude og leger ved halmballerne," siger han.

I løbet af sommeren bliver der også mulighed for at få sig en kop kaffe, spise brunch eller frokost på Frændekilde.

Der er også mulighed for at holde bryllupper, virksomheds-workshops og andre arrangementer på Frændekilde. Her er der også fokus på at bruge lokale økologiske råvarer, der høstes direkte på gårdens egne 15 hektar land eller hentes fra lokale gårde i området.

"Bæredygtighed har altid ligget os på sinde, og med tiden har jord-til-bord tankegangen udviklet sig til et folkeligt fænomen, der passer perfekt ind i vores rammer," lyder det på Frændekildes hjemmeside om denne del.

Den gamle bygning lægger også hus til et kontorfællesskab hvor virksomheder og iværksættere bygger bro og skaber arbejdspladser i lokalområdet, lyder det.

Man kan følge med i events og andet på fraendekilde.dk eller via stedets Facebookside.