Hvis man vil lære at dyrke SUP, er det en god idé at tage et introkursus og få styr på det grundlæggende ligesom til lørdagens SUP-festival i Tisvildeleje.

Populær vandsport med egen festival i Tisvildeleje

Ugeposten Gribskov - 26. august 2020 kl. 13:10 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske synes du, der er flere og flere dyrkere af den, når du er ved stranden: Stand Up Paddling - ofte forkortet SUP - er en vandsport, der er i fremdrift ved de danske kyster, og i lørdags stod den på SUP-festival på stranden i Tisvildeleje. Her står man oprejst på et bræt og kommer frem ved at holde balancen og padle sig frem.

"I de sidste par år - og især i år, fordi mange har været hjemme - er det blomstret helt vildt op. Jeg tænker, det er, fordi det er let at lære, og det er noget, hele familien kan lave sammen, både børn, forældre og bedsteforældre. Og man kan både dyrke det som en sport, hvor man træner på boardet, og lege på det med børnene stille og roligt," siger Julie Monfleur fra Cph SUP Tours, der står bag SUP-festivalen i Tisvildeleje.

Til lørdagens lille festival kunne nybegyndere blive introduceret til SUP-sporten og dens grundteknikker, men også øvede kunne dyrke vandsporten sammen.

Omkring 20 vandglade deltagere fik øvet sig på SUP-brættet, svedt i saunaen, og spist frokost og aftensmad sammen. Det var også planen, at der skulle være en stafet ude på vandet, men vejret tillod det ikke.

"Der var for mange bølger, men så var vi i stedet ude og lege i bølgerne, og det var alle heldigvis friske på. Det kræver meget af balancen, når der er bølger, og normalt er SUP på fladt vand, når man lærer det, men så kan man gøre det på knæene," fortæller Julie Monfleur.

Hvis man vil lære at stå på SUP-bræt, skal man have en redningsvest på og en sikkerhedsline til brættet, fortæller Julie Monfleur.

"Man skal heller aldrig tage ud af alene på åbent hav, og start på roligt vand - man skal aldrig tage ud, når der er fralandsvind for eksempel. Og så anbefaler vi, at man taget et introkursus, så man får det grundlæggende med sikkerhed og padleteknikker. Det er vigtigt for eksempel at kunne padle effektivt, hvis man er ude i vind, ellers bliver man skubbet hurtigt af sted."