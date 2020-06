Populær bog nu som film

Så er der nye film i Gilleleje Bio. Christian Jungersen udgav i 2004 bestsellerbogen 'Undtagelsen'. Her 16 år efter er den nervepirrende thriller endelig klar til det store lærred.

'Undtagelsen' handler om Iben, Malene, Anne-Lise og Camilla. De fire kvinder, der arbejder sammen i en hverdag, er præget af magtkampe, hvisken og alliancer. Da Iben og Malene begge modtager dødstrusler, mistænker de i første omgang den serbiske krigsforbryder, de skriver artikler om. Men da en sag om mobning på kontoret eskalerer, begynder de langsomt at overveje, om ondskaben i virkeligheden kommer fra dem selv. Undtagelsen har danmarkspremiere 2. juli.

Flere trolde

Nu er Trolls tilbage, og denne gang skal de på deres første verdensturne. Det bliver et eventyr uden lige. De opdager, at der er mere end en slags Trolls. Der er hele seks forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag spredt udover kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan mødes til musikalsk topmøde, og sammen glæde sig over musikken, trods de spiller hver deres genre?