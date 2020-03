Popquiz på Hotel Gilleleje Strand

Synes du, det er sjovt at quizze, så er dette måske lige noget for dig.

At lave en pubquiz har været et ønske fra hotelejer Gitte Artbys side helt fra start.

”Da jeg så pubben første gang, var min første tanke, at her ville man kunne lave en rigtig pubquiz. Jeg har venner i England og har altid synes, at de har en utrolig hyggelig pubkultur, og har med stor fornøjelse deltaget i flere pubquizzer derovre. Man dyster naturligvis mod de øvrige hold, og hvem synes ikke, at det er sjovt at vinde – men mindst lige så vigtigt er det, at man har en hyggelig aften i godt selskab,” siger hotelejeren