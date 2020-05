Se billedserie Det er her på Østergade, at den kommende administrationsbygning skal opføres. Byggeriet bliver trukket 25 meter tilbage på grunden, og flere politikere vil nu også have højden sænket fra de planlagte maksimalt 25 meter. Foto: Claus Johansen

Politikere: Nyt rådhus bliver for højt

Et kommunalt byggeri i Helsinge må efter planen være op til 25 meter højt. Men det er for meget, mener flere politikere

Ugeposten Gribskov - 07. maj 2020

Det planlagte kommunale byggeri på Østergade i Helsinge giver nu dønninger på rådhuset. Flere politikere mener nemlig, at byggeriet bliver for højt.

Ifølge det udkast til lokalplan, som er på vej i høring, kan byggeriet være op til fem etager og i alt 25 meter højt. Men det er altså for højt, mener flere politikere fra Dansk Folkeparti og de konservative:

Varieret byggeri "Vi ønsker ikke, at der bygges så højt i vores kommune - og slet ikke lige op ad skoven og lige ved siden at et boligkvarter med lavt byggeri.Vi har arbejdet for at få byggeriet ned i højde. Gerne varieret byggeri i flere højder med maksimum 3 etager.

Den del kunne vi desværre ikke få igennem i udvalget, men det lykkedes trods alt at få indført at byggeriet skal være i varierende højder. Men desværre med et maksimum på 5 etager (op til 25 meter). Det er vi i Det Konservative Folkeparti ikke tilfredse med," skriver de to konservative byrådsmedlemmer Trine Egetved og Jesper Behrensdorff i et debatindlæg.

Sendes i høring Forslaget sendes i høring, når det som forventet er blevet besluttet på det kommende byrådsmøde. De to politikere kalder i øvrigt det kommende byggeri for et "rådhus", hvilket blandt andre borgmester Anders Gerner Frost har afvist, at der er tale om:

"Vi skal da tænke ind, at det kan være muligt at samle det hele en dag, men jeg regner ikke med, at det bliver i min tid i politik," sagde Anders Gerner Frost til Ugeposten i januar.

Byggeriet er i forvejen blevet flyttet omkring 25 meter tilbage på grunden for at imødekomme kritikken fra de nærmeste naboer, har centerchef Søren Korsholm tidligere forklaret til Ugeposten.

Projektet opererer i første fase med, at kommunen fraflytter et dyrt lejemål på Bymosevej i Helsinge, hvor jobcentret i dag holder til, samt administrationsbygningen i Gilleleje, som kan sættes til salg. Medarbejderne fra de to adresser bliver samlet i det kommende byggeri.

Dertil kommer en tandklinik samt en base for hjemme- og sygeplejen.

Fase ét er politisk vedtaget i byrådet. I fase to - som ikke er politisk vedtaget - kommer desuden et rådhus, som påtænkes opført på det sted, hvor der i dag er midlertidige studieboliger.

Frigør penge De penge, som bliver frigjort ved at samle de kommunale funktioner i et helt nyt byggeri, som er billigere at drifte, kan kommunen derefter bruge på bedre service til borgerne, har både centerchefen og borgmester Anders Gerner Frost flere gange påpeget.

Byggeriet af administrationsbygning, tandpleje og base for hjemme- og sygepleje koster 103 millioner kroner. Dertil kommer en forventet indtægt fra salg af Gillelejehuset i omegnen af 20 millioner kroner.

Udkastet til den nye lokalplan er blevet behandlet i udvalget Udvikling, By og Land. Her understreger formanden, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), at der var enighed i udvalget:

"Et enigt udvalg har lyttet til borgerne. Vi skal selvfølgelig ikke have en 25 meter høj klods, men varierende højde på byggeriet," siger Pernille Søndergaard.