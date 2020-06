Manden havde kørselsforbud - men kørte alligevel rundt med to samuraisværd.

Politiet fik bingo: Mand kørte rundt med samuraisværd, en kniv og en økse

Klokken 17.32 torsdag standsede en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist fra Frederiksværk på Gribskovvej. På forespørgsel kunne han ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han havde kørselsforbud, og han blev derfor sigtet for at køre bil desuagtet.

Patruljen fandt samtidig den 21-årige i besiddelse af to samuraisværd, en kniv samt en økse, og han blev derfor også sigtet for overtrædelse af våbenloven, oplyser Nordsjællands Politi.