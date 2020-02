Plejepersonale har landets næsthøjeste sygefravær: 'Det er beskæmmende'

”Det er først og fremmest et godt fingerpeg om ledelsens evner, arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen. Og så højt et sygefravær som plejepersonalet har, tyder desværre på, at det står skidt til i ældreplejen og på mange af vores plejehjem. En sygemelding er ofte også en måde at slippe for en hverdag, der ikke fungerer,” siger hun i en pressemeddelelse.

Det næsthøjeste sygefravær blandt alt kommunalt plejepersonale i hele landet. Den kedelige placering tegnede de ansatte i Pleje Gribskov sig for i 2018. I gennemsnit havde medarbejderne 22 dages sygefravær på et år.

"Det er beskæmmende, at sygefraværet er så højt. Jeg er ikke overrasket, at sygefraværet er højt, men jeg er overrasket over, at det har været så højt. Især når man ved, hvor meget der bliver og er blevet knoklet for at rette op på det her område. At tallene stadig er så høje, viser for mig, at de ansattes trivsel ikke er, som den skal være," siger hun.

De har mindst sygefravær (dagsværk pr. ansat): Gladsaxe: 12,2 dage

Randers: 13

Hedensted: 13,1

Høje-Taastrup: 13,2

Lemvig: 13,7

Kilde: Cepos

Store problemer

Men spørger man Lene Lindberg, er der stadig store problemer på området.

"Det kommer lidt i bølger, men vi hører tit fra vores medlemmer i Gribskov, at der stadig er problemer. Medarbejderne kan godt have en oplevelse af, at der er kaos. Spørger man en leder om noget, går der alt for lang tid, før man får svar, fortæller de. Der er også nogen, der oplever uretfærdighed i, hvordan de bliver behandlet," siger hun og fortæller, at hendes oplevelse også er, at oprettelsen af den kommunale hjemmepleje har været svær.

"De, der er kommet ind i hjemmeplejen i Pleje Gribskov, føler, at man er to grupper. De er ikke blevet rystet sammen. Samtidig har plejeområdet i Gribskov været ramt af meget uro og store udskiftninger. Ledelsen er nødt til at se på, hvordan man kan få rettet op på det her område."