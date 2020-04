I alt har 13 beboere på Bavne Ager i Gilleleje været testet positive for corona-smitte. Pressefoto: OK-Fonden

Plejehjem har vundet kampen mod corona

Alle beboere på Bavne Ager er blevet testet negative for corona-virus

Ugeposten Gribskov - 17. april 2020 kl. 16:10 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En måned lang kamp mod corona-virussen er nu overstået på plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje. Ni beboere er raskmeldte efter at have været smittet, og alle øvrige beboere på plejehjemmet er testet negative, oplyser OK-Fonden, der driver Bavne Ager.

Ulrik Ahrendt-Jensen, direktør i OK-Fonden, blev lettet, da han modtog beskeden.

"Vi har været et af de første plejehjem, der blev ramt, og vi har ikke vidst, hvilken vej det ville gå, så uvisheden har været stressende. Vi har ikke været paniske, men vi har haft meget stor respekt for det," siger han.

"Det er så flot gået af personalet. Al ros til dem".

I alt har 13 beboere været konstateret smittet fra én af plejehjemmets tre afdelinger, hvoraf fire beboere er døde, siden første smittilfælde blev konstateret den 14. marts. Seks medarbejdere har været smittet, hvoraf to medarbejdere stadig er sygemeldte.

Fortsætter tiltag Alle tiltag mod corona-smitte på Bavne Ager fortsætter som hidtil, fortæller OK-Fondens direktør.

"Det er klart, det ikke skal få os til at hvile på laurbærrene, for corona er her stadigvæk, det er en del af hverdagen, og det kan jo vende tilbage. Vi fortsætter med at være skarpe, " siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

En uge før det blev et påbud, blev Bavne Ager afskærmet fra omverdenen, og siden første smittetilfælde har alle afdelinger været isoleret fra hinanden. Intet personale har arbejdet på tværs af afdelingerne, administration og køkken har været afskærmet, og eksempelvis har måltider været portionsanrettet.

"Indtil vi får besked på andet, fortsætter vi. Det kan jo være, at man gerne vil have, at vi åbner mere op, for eksempel for besøg, og så må vi lytte til det. Men indtil videre fastholder vi den strenge hygiejne, og at man bliver afskærmet, hvis man har symptomer," siger han.

I søgelyset Ulrik Ahrendt-Jensen fortæller, at det har været lidt stressende, at opmærksomheden har været rettet mod Bavne Ager i den seneste måned.

Medarbejdere på Bavne Ager har nemlig oplevet negative kommentarer, herunder i et supermarked, i en medarbejders have hen over hækken i Gilleleje og på online-medier.

"Jeg tror, der nu er stor lettelse blandt medarbejderne, for det er der mange, der har været kede af. Nu kan man sige, at man har formået at løfte opgaven".

Men opmærksomheden har også været positiv, fortæller han.

"Det at vi har fået lov at komme ud og sige noget, har også gjort, at der kom gang i at få testet medarbejdere og beboere. Og vi har fået mere hjælp med værnemidler, efter vi har udtalt os. Så det har gået begge veje".

Ulrik Ahrendt-Jensen har tidligere fortalt til Ugeposten, at OK-Fonden har forsøgt at få testet så mange som muligt på Bavne Ager ved at henvende sig til myndighederne. Forløbet har været præget af uklarhed fra myndighedernes side om, hvem der kunne blive testet. Men i begyndelsen af april blev altså alle beboere testet for smitte.

