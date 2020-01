Pia Foght stopper efter 32 år: ’Børnene har en stor plads hos mig’

På fredag går Pia Foght for sidste gang ud af døren på Bjørnehøjskolen. Efter 32 år som leder af fritidsordningen har hun taget sin afsked for i stedet at koncentrere sig om byrådsarbejdet i Gribskov.

Stadig udfordringer

”Det er min dybeste overbevisning, at vi skal skabe en skole, der kan rumme de børn, der er her. Det kan så være på forskellige måder, man skal rumme dem. Det er vi måske ikke dygtige nok til endnu. Så der ligger jo nogle udfordringer i, hvordan man skaber et sted, hvor alle børn kan trives og have det godt.”





Hvad har du været gladest for?

”Når jeg tænker tilbage, har jeg været gladest for mit møde med børnene. Nogle af de ting, man synes, man har været med til at gøre for at gøre en forskel. Det er jo det, der er drivkraften for sådan nogle som mig. Så det har jeg været gladest for. Der har så været mange måder at gøre det på, for det at skabe en ramme, hvor alle børn trives, er jo med til at sikre, at man kan være med til at præge, at alle har et ansvar. Alle børn har et ansvar i at hjælpe en kammerat, alle forældre har et ansvar i at være med til at sikre, at man har et godt grundlag.”

”De klasser, jeg kan se er lykkedes, er dem, hvor forældrene som forældregruppe aktivt er gået ind og har været med til at danne et godt grundlag for alle børnene, også for dem, der har brug for ekstra omsorg. I de klasser lykkes det meget ofte.”





Hvor har du sat det største aftryk?

”Jeg synes, at jeg har sat mit største aftryk ved den struktur, vi har, og ved nogle af de aktiviteter, vi laver sammen med børnene. For eksempel har vi lavet et svømmeprojekt, hvor børnene har fået svømmeundervisning i Helsinge. Sådan noget som det er jo med til at styrke børnene fysisk – og med til at styrke deres fællesskab. Sådan nogle aktiviteter kan jeg nævne mange af.”





Hvad vil børnene sige om Pia?

”Det kommer an på, hvem du spørger, tror jeg. Men jeg tror, at de vil sige, at jeg er sød.”