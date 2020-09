Send til din ven. X Artiklen: Pia Foght efter kritik: Jeg tager imod udfordringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pia Foght efter kritik: Jeg tager imod udfordringen

05. september 2020

Pia Foght

Gruppeformand,

Socialdemokratiet

Kære Birgitte, jeg siger ja tak til at tage med på en dagvagt og snakke med både borgere og jer.

For jeg kan kun være enig med dig i dine betragtninger. Men det var desværre de muliges kunst, vi som byråd var nødt til.

Disse økonomiske besparelser har været nogen af de sværeste for mig som byrådsmedlem og socialdemokrat. Jeg er sikker på, at det har været svært for alle i udvalget.

Netop derfor er det vigtigt at holde fokus på målet, som jeg har beskrevet i min indlæg, nemlig arbejde for at udvikle det fremtidige sundhedstilbud for alle borgere i Gribskov.

Udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen har ændret det faglige indhold og behov i vores kommunale tilbud, og den omlægning vi p.t. er i gang med er nødvendig for at sikre kvalitet og forventningerne til det fremtidige sundhedsvæsen i Gribskov. Denne omlægning koster.

Desværre har vores økonomi gjort det nødvendigt med disse svære besparelser. Vi skal holde øje med og holde fokus på, hvordan vi sikrer og sørger for at få det bedste ud af situationen, og når mulighed byder sig arbejde for igen at tilføre den nødvendige økonomi.