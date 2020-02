En opgave for et års tid siden bekræftede Vågetjenesten i, at der var brug for deres støtte til de borgere, der passer deres døende pårørende. Foto: Marie Louise Munkegaard

Pårørende til døende: Nyt støttetilbud giver tiltrængt pusterum

Vågetjenesten tilbyder nu pårørende aflastning i en hård hverdag

25. februar 2020

"Vi hører om så mange borgere, der passer deres døende pårørende derhjemme, som er ved at dejse om," siger Birthe Westergaard.

Hun er aktivitetsleder i Vågetjenesten Gribskov, der i år har oprettet en pårørendestøtte.

I 10 år har Vågetjenestens frivillige våget over døende i deres allersidste tid, i langt størstedelen af tilfældene på plejehjem.

"Med pårørendestøtten kommer vi tidligere ind i forløbet og kan aflaste den pårørende i hjemmet de seneste måneder i den døendes liv," fortæller Birthe Westergaard.

Galop og stor nervøsitet Det var en bestemt oplevelse for et års tid siden, der gjorde, at Vågetjenesten Gribskov endeligt tog beslutningen om, at de ville oprette et støttetilbud til pårørende.

De blev kontaktet af en kvinde, der passede sin døende mand, der ikke længere kunne stå ud af sengen.

"Hun havde det så skidt, når hun skulle handle og være væk fra manden. Det foregik i galop og med stor nervøsitet," fortæller Birthe Westergaard, der samtidig påpeger, at man som pårørende i forvejen er i en sårbar og stresset situation.

Hendes døende mand ville også gerne have, at hun skulle fortsætte med at spille bridge, som de ellers havde gjort sammen i mange år.

"Så kom vi på banen og var hos ham i fire timer om ugen i to og en halv måned," siger Birthe Westergaard.

"Det var helt vildt fantastisk at se konens øjne og energi, når hun havde kunnet tage ud med tryghed i, at der var nogen hos hendes mand imens. Det betød meget for hende".

Et par gange om ugen I år havde Vågetjenesten altså med deres nu i alt 25 frivillige mulighed for at oprette pårørendestøtten, som oplevelsen med ægteparret kun havde bekræftet dem i, at der var behov for.

Det er et tilbud, man kan gøre brug af som borger i Gribskov Kommune, og som Vågetjenesten i øjeblikket er ved at kommunikere ud til både borgere og plejepersonale.

Vågetjenesten laver individuelle aftaler med den pårørende, om hvad der er brug for.

Men frivillige kan for eksempel komme i hjemmet en eller to gange om ugen 4-5 timer ad gangen, siger Birthe Westergaard.

Fornyet energi Et pusterum kan gøre en stor forskel for den pårørende.

"Man kan komme ud og handle, gå til frisør, ud i naturen eller andet der kan give fornyet energi," siger Birthe Westergaard.

"Hele ens opmærksomhed og tankeværk er rettet mod den døende, og man er i det i 24 timer i døgnet. Det er godt at få tankerne væk fra det og gøre noget andet".

Hvis man er tvivl om, hvorvidt man kan gøre brug af pårørendestøtten, opfordrer Birthe Westergaard til, at man hellere skal ringe en gang for meget end en gang for lidt.

"Ring gerne til os, og så laver vi en aftale om, hvornår vi kommer og tager kontakt til plejepersonalet".

Det behøver heller ikke dreje sig om en ægtefælle, men kan for eksempel være en datter, der passer sin døende forælder.

Det er gratis at få benytte tilbuddet om pårørendestøtte, og man kan kontakte Vågetjenesten på telefon 5137 5797 mellem klokken 8-17 og læse mere på vaagetjeneste-gribskov.dk.