På missionsarbejde i Fjendeskoven

"Luthersk Mission har siden 2010, sammen med den lokale samarbejdspartner Church of Siem Reap, arbejdet i området "Fjendeskoven" 60 kilometer nord for Siem Reap blandt jordløse bønder uden rettigheder og uden kontakt med det omgivende samfund. Fjendeskoven er en direkte oversættelse fra khmer og relaterer til, at stedet i 1990`erne var udgangspunkt for de Røde Khmerers guerillaangreb på det omkringliggende samfund," skriver Seniorkredsen i Helsinge i en pressemeddelelse.