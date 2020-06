'The Peanut Butter Falcon' er skrevet specielt til skuespilleren Zack Gottsagen, som er født med Downs. Pressefoto

På flugt med store drømme og Downs

Tisvilde Bio viser dramaet 'The Peanut Butter Falcon'

I den kommende uge kan man i Tisvilde Bio vælge mellem filmene 'The Peanut Butter Falcon' og 'Fremad' i Tisvilde Bio

'The Peanut Butter Falcon' er et drama om store drømme.

Filmen handler om en ung mand Zak, som har Downs syndrom. Han er anbragt på et plejehjem hvor han ser gamle film om wrestling.

Zak føler sig selvfølgelig fejlanbragt på et plejehjem for gamle og drømmer om et mere spændende liv.