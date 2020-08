Se billedserie Luftfoto af Bakkegård, Huseby, set mod nord. Luftfoto taget 23. juni 1956. Håndkoloreret af Anna Jensen. Foto af Sylvest Jensen Luftfoto, hvor Anna formentlig arbejdede med at håndkolorere (farvelægge) sort-hvide fotografier. Farvefotos indbragte naturligvis firmaet ekstra fortjeneste.

Oplev gamle Gribskov fra luften

Ugeposten Gribskov - 30. august 2020

I dag er der rig lejlighed til at blive svimmel. Når du går i biffen, ser nyheder eller bladrer i avisen, møder du ofte billeder, der er taget oppefra. Droner, der kan stige til vejrs og fotografere fra fugleperspektiv, er efterhånden blevet relativt billige. Derfor ser vi mange oppefra-og-ned-scener. Men luftfotografiet er ikke en ny opfindelse.

Luftfoto før dronerne I slutningen af 1920'erne begyndte driftige fotografer at fotografere fra flyvemaskiner. Dengang var flyvning dyrt, og kun få mennesker havde været ombord i et fly. Det var heller ikke alle og enhver, der havde et fotografiapparat, eller som havde råd til at købe film og få billederne fremkaldt. Luftfotografi var en ny og højteknologisk branche. Hidtil havde luftfotografi især været noget militæret foretog for at have godt overblik over landet. Nu begyndte luftfotografer at fotografere til et marked, nemlig bogmarkedet, fx til værket Større danske Landbrug. Der blev også lavet luftfotos på bestilling.

I 1935 begyndte virksomheden Sylvest Jensen Luftfoto at lave systematiske overflyvninger af hele områder og tage skråfotos af gårde, byer og virksomheder. Med prøvetryk af billederne i hånden opsøgte virksomhedens medarbejdere ejerne af de gårde og huse, de havde fotograferet, og forsøgte at sælge billederne. Der kunne tjenes gode penge, så snart kom flere luftfotofirmaer til.

Mange fotos Gribskov Arkiv har mange luftfotos fra hele Gribskov Kommune - både fra Sylvest Jensen Luftfoto og fra andre firmaer. Du kan se et par eksempler her i artiklen. Og du kan finde flere på www.arkiv.dk

Luftfotografering var nu ikke kun for sjov og til pynt. Både Helsinge og Græsted-Gilleleje Kommune betalte professionelle luftfotograferingsfirmaer for at overflyve kommunen systematisk og affotografere al jord. Det gav overblik over bebyggelsen og landskabets tilstand. Som en slags Google Maps uden interaktiv funktion, fordelt i tusindvis af nummererede, sort-hvide billeder. Til forskel fra luftfotos af bondegårde, er de kommunale billeder fotograferet i en lodret vinkel, såkaldte lodfotos.

I dag bruger Gribskov Kommunes byggesagsbehandlere stadig luftfotos for at se, om borgerne overholder de udstedte byggetilladelser. Også det tekniske område bruger luftfotos til at opmåle vandløb og til at se, hvor der skal ryddes bjørneklo. Én gang om året bliver hele kommunen fotograferet af et overvågningsfly.

