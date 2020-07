Her bliver Thornæs Destilleris gin lavet: - Der skal gå tre år, før man må kalde det whisky. I den tid skal vi have noget at leve af, og der laver vi blandt andet gin, siger Torben Thornæs. Foto: Mads Hussing

Opkaldt efter en ugle: Whisky-destilleri laver gin

Thornæs Destilleris egen gin hedder »Mad Owl«, og det er der en historie bag

Ugeposten Gribskov - 08. juli 2020 kl. 10:50 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver lavet gin i mange varianter hos Thornæs Destilleri i Kagerup. Idéerne kommer både fra Torben Thornæs selv, men også fra kunder, der gerne vil have en speciel smag.

Alle produkter kommer dog under samme hat, og det er navnet »Mad Owl« - altså den gale ugle.

- Mad owl stammer fra første gang, jeg var her. Der tog udlejer mig med op på loftet, hvor vi gik rundt. Ud af øjenkrogen kunne jeg se et vingefang. Det viste sig at være en ugle. Den fløj ned gennem lokalet, og jeg fik et mindre chok, siger Torben Thornæs og fortsætter:

- Udlejer sagde, at han havde glemt at fortælle, at der bor en ugle heroppe.

Gammel hestestald Det er en gammel hestestald, som Thornæs Destilleri bor i. Den har ikke været i brug i et stykke tid, og derfor var der ro til, at uglen kunne finde sig et hjem.

- Jeg kiggede rundt, og kunne godt se, at den var ikke flyttet ind fornylig, siger Torben Thornæs, der derfor ikke var i tvivl, da han skulle navngive sin gin.

Den gale ugle - Vi døbte uglen »Den gale ugle«, og da vi skulle sætte et navn på vores gin, så tænkte vi, at nu har vi larmet så meget og flyttet rundt på loftet, og den stakkels ugle er flyttet over i en af de andre haller, så for at ære den, så kalder vi vores gin for »Mad Owl«.