Open Air-bio i Græsted

For fjerde år i træk viser Græsted Bibliotek film på stort lærred under åben himmel ved to forestillinger, én for voksne 7. august og én for børn 8. august.

Lørdag 8. august også kl. 21.20 er det de unges tur, når der blændes op for adventurefilmen 'Jumanji: The Next Level', som er en efterfølger til kæmpesuccesen 'Jumanji: Welcome to the Jungle', der var et slags reboot af Robin Williams-filmen fra 1995.