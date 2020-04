Olie stjålet fra tank

Fra en olietank, der stod på en grund på Rosendalsvej i Græsted, er der mellem mandag klokken 16 og tirsdag klokken 14 stjålet cirka 300 liter olie. Tyven har klippet et rør til olietanken over for at få fat i olien, oplyser Nordsjællands Politi.