Officielt: Skoler og dagtilbud åbner igen den 20. april

Ugeposten Gribskov - 15. april 2020 kl. 08:42 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opdatering: Ugeposten skrev i første omgang, at mini-FO-ordningen bliver udskudt til 2021. Det er ikke korrekt. Ordningen begynder hurtigst muligt. Så er det sikkert og vist. Skoler og dagtilbud i Gribskov Kommune åbner igen mandag den 20. april. I skolerne gælder åbningen børn til og med 5. klasse.

Regeringen havde ellers lagt op til, at skoler og daginstitutioner allerede kunne åbne i denne uge, men byrådet besluttede efter anbefaling fra børn-, idræt- og familieudvalget altså at vente nogle dage.

"Kommunen har fokus på, at genåbningen sker på de vilkår, som er gældende i forbindelse med Corona-epidemien og at de krav og restriktioner, som er udmeldt fra regeringen og Sundhedsstyrelsen, kan efterleves i alle dagtilbud og skoler. Derfor udskydes åbningen fra den 15. til mandag den 20. april," skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse. Her skriver de også, at der er en del logistik, der skal være på plads, før skoler og daginstitutioner kan slå dørene op igen.

"Der skal sikres tilstrækkeligt med plads, der skal være en logistik, som sikrer tilstrækkelig afstand, der skal være personale til opdeling af børn i mindre grupper, der skal kunne vaskes hænder oftere og længere end normalt, og der skal gøres rent oftere end normalt. Det kræver blandt andet flere lokaler, flere toiletter og håndvaske med videre. Og ikke mindst skal værnemidler være leveret og på plads."

Formanden for børneudvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V) glæder sig over, at en del af kommunens børn snart kan vende tilbage til de faste rutiner.

"Corona-epidemien har vendt helt rundt på vores hverdag og vores rutiner. Børnene savner deres kammerater og mange forældre er pressede med både arbejde, hjemmepasning og hjemmeundervisning. Derfor er det rigtig godt, at vi nu kan begynde at åbne op for vores dagtilbud og skoler. Det er dog ikke en helt normal hverdag, vi skal tilbage til. Vi skal fortsat begrænse smitterisikoen ved blandt andet at holde børnene i små grupper, så de leger med de samme og er sammen med de samme voksne og kan vaske hænder ofte. Alt det skal vi have tid til at forberede, så det bliver en god og tryg genåbning for alle," siger hun i pressemeddelelsen.

Gribskov Kommune oplyser samtidig, at forældre i slutningen af ugen vil få helt konkret besked om, 'hvordan hverdagen bliver i netop deres dagtilbud eller skole. Hvordan børnene kan afleveres og hentes, hvordan rammerne vil være, og hvad der vil være forældrenes ansvar i forhold til at holde smitterisikoen nede'.

Mens skolerne og daginstitutioner altså åbner igen, besluttede byrådet også at mini-FO'en åbner hurtigst muligt - og ordningen udskydes dermed ikke til 2021.