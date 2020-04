Gilleleje Bådebyggeri har fået støtte til at bygge en hal på havnen, hvor både kan sejles ind og repareres i tørvejr.

Øko-butik, café og bådhal får støtte

I alt er der tildelt over en kvart million kroner

Den socialøkonomiske virksomhed Kilden drømmer om at omdanne den gamle skole i Mårum til café og gårdbutik.

Det er planen, at det er Kildens elever, der skal drive caféen og gårdbutikken.

Gilleleje Bådebyggeri ønsker at bygge en hal på den inderste del af reparationskajen i Gilleleje. Hallen skal række ud over vandet, og det betyder, at man kan sejle en båd derind og arbejde på den i tørvejr.