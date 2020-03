Emily Gantriis drømmer om at komme til sommerens OL. Men corona-virussen kan stikke en kæp i hjulet på den drøm. Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: OL-håb kæmper i uvished: 'Der er ting, der er vigtigere end svømning' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

OL-håb kæmper i uvished: 'Der er ting, der er vigtigere end svømning'

Gribskovs store OL-håb svømmeren Emily Gantriis er kommet i problemer

Ugeposten Gribskov - 18. marts 2020 kl. 11:31 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Træningslejr på træningslejr og utallige timer i bassinet. Flere års forberedelser skulle i disse uger kulminere for Helsinge-svømmeren Emily Gantriis. Men i stedet for at crawle sig tag for tag tættere på sommerens OL, er det 20-årige stortalent strandet langt fra de normale træningsbassinet.

Corona-virussen har nemlig gjort, at alle svømmehaller i hele landet er lukket. Også for landsholdssvømmerne.

"Alt er lukket ned. Alle svømmehaller er lukket, og svømmeunionen siger, at vi selv skal finde træningsmuligheder. Det er ens eget ansvar," siger hun.

Emily Gantriis stod ellers foran en af hendes unge karrieres største opgaver. I slutningen af marts skulle Danish Open afholdes. Det seneste års træning var planlagt ud fra, at hendes form skulle toppe dér. Stævnet fungerer som OL-kvalifikationsstævne for de danske svømmere, og det var her, Emily Gantriis ville få den endelige tommelfinger op eller ned på, om hun skulle pakke taskerne og drage mod OL i Tokyo om få måneder.

'Det er hjerteskærende' Men Danish Open er også aflyst. Og uden et kvalifikationsstævne til OL er det stadig uvist, hvad der så skal ske med svømmere.

"Det er frustrerende. Man har trænet så hårdt for et mål, og nu er alt bare lukket. Det er hjerteskærende, fordi man har lagt så meget arbejde i det," siger hun.

Emily Gantriis understreger dog, at hun har fuld forståelse for, at alt er lukket ned, og stævner bliver aflyst på stribe.

"Nogle gange er der bare ting, der er vigtigere end svømning. Sundhed kommer før alt andet. Så det giver god mening, at alt er lukket. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Så det gælder også om ikke at lade sig gå på af noget, man alligevel ikke kan gøre noget ved. Men det er svært. Især når man lægger en plan for en hel sæson, hvor man skal toppe formen på ét tidspunkt," siger hun og fortsætter:

"Vi har været på træningslejr for at ramme den perfekte form her i slutningen af mart. Nu skal vi starte forfra, og vi ved ikke, hvornår vi så skal kvalificere os - og om der overhovedet kommer et OL."

Trods lukningen af svømmehallen prøver Emily Gantriis dog at holde formen ved lige. Men det er svært, erkender hun.

"Man kan ikke engang styrketræne, fordi centrene også er lukkede. Jeg løber og cykler lidt. Det er ikke optimalt, men jeg prøver bare at gøre, hvad jeg kan for at holde formen ved lige. Men det er slet ikke det samme."

Søger hjælp "Svømning er en sport, hvor man er nødt til at være i vandet. Det er dér, det foregår. Man kan selvføgelig godt blive lidt stærkere og lave konditræning, men svømning handler meget om vandføling. Det kan være svært at forstå for folk, der ikke svømmer. Men det hele bliver afgjort af, hvordan man føler sig tilpas i vandet. Og den vandføling mister man bare rigtig hurtigt."

For at få en lille smule vandtræning har Emilly Gantriis ledt med lys og lygte efter nogle private pools, hun kunne få lov at plaske rundt i. Her har hun fundet en nødløsning.

"Jeg har fundet en lille løsning. Jeg har snakket med Bymose Hegn, der har givet mig lov til at låne deres 10 meter pool. Det er langt fra optimalt, men det er bedre end ingenting. Når bassinet er så kort, kan man ikke rigtig svømme, så det bliver mest undervandsarbejde."

Emily Gantriis drømmer derfor om, at der kunne sidde nogle borgere i Gribskov - eller nogen, der måske kender nogen - der kunne have lyst til at hjælpe en aspirerende OL-svømmer.

"Det kunne være virkelig fedt at finde et sted at træne, hvor poolen var lidt længere. Vi træner normalt på 50 meter, men det er nok umuligt at finde sådan et bassin. Så 25 meter ville være perfekt. 20 meter ville også være fedt. Lige nu er det vigtigste bare at være i vandet," siger hun.

Er det svært at bevare motivationen i øjeblikket?

"Nej, slet ikke. Jeg er ekstremt motiveret. Det her er noget, jeg har knoklet for de seneste fire år. Med en meget målrettet indsats. Det hele er bare lidt mere besværligt, men jeg skal nok komme igennem det."

Har du lyst til at hjælpe Emily Gantriis med en træningspool, eller kender du nogen, der kan, så kan du skrive til hende på emily.dk@hotmail.com.