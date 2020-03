Første gang tirsdag 3. marts kan man prøve at løbe orienteringsløb med pandelampe med Tisvilde Hegn OK. Pressefoto

OK-klub holder skovtur med pandelampe

"Det er spændende og udfordrende uden at være utrygt, og det giver forældre og børn mulighed for at få anderledes oplevelser sammen. Man bestemmer selv, om man vil gå eller løbe," lyder det i en pressemeddelelse fra Tisvilde Hegn OK. Initiativet fortsætter tirsdagene 10., 17. og 24. marts samme tid og sted.