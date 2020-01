"Happy new year - må vi alle have - bare en gang imellem - viljen og håbet til at forsøge på at få drøm til at blive virkelighed," skriver sognepræst i Søborg Kirke, Sarah Auken, med henvisning til ABBAs famøse nytårssang.

Nytåret tænder vores drømme

Det passer mere end fint til ABBA selv, hvis musikalske lethed og spontanitet netop tydeligvis er resultatet af en uhyre omhu og planlægning. En planlægning, som gør sit for at se en lille smule ind i fremtiden.

På den anden side vil vi helst overskue den på minuttet i vores kalendere, og vi laver planer for tiden – arbejdsaftaler, ferier, fester – og hurtigt bliver kalenderen i stedet helt plastret til, så vi får åndenød. Når vi i Søborg kirke kan sige velkommen til det nye år med en stor ABBA-gudstjeneste den 5. januar, må det gerne være vældig spontant og nytårsagtigt, men det kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi alle har planlagt det i god tid i forvejen, fordi vi på vores egen begrænsede måde har kigget ind i fremtiden og lavet planer for den.

Vismænd

Fremtiden er løfterig, men fremtiden er også skræmmende. Vi har altid gerne villet se ind i den. Bibelen har sine ”profeter”, i dag har vi ”vismænd” (mest økonomiske) og ”fremtidsforskere”, som vi håber på kan sætte os i stand til at være på forkant med fremtiden. Selv holder vi ”visionsdage” for at finde ud af, hvor vi gerne vil hen, og for at skabe det fællesskab, der skal til og for at bære os derhen.

Ordet vision kommer af ordet ”se”, og når vi skal prøve at se frem, så kan det også være en god idé at se indad, se, hvad der egentlig er på spil, og hvad der betyder noget for os.

En ting, vi ved om fremtiden, er, at vores planer aldrig går helt, som vi planlagde dem. Selv hvis der ikke indtræffer større ulykker, er der altid nogen, som har fået feber på det forkerte tidspunkt, en kage der går i vasken, en onkel som bliver kaldt på arbejde, eller en bil der pludselig er punkteret.

Meget som vi prøver at gardere os imod fremtidige ulykker og at planlægge os til flere succeser, så kommer fremtiden altid i en anden form, end vi forestillede os. Og alligevel er der noget ved nytåret, som tænder vores drømme og forestillinger.

En anden måde ved at se frem er faktisk at se tilbage. Forestil dig dit liv om 20 år. Du sidder et sted, du holder af og føler dig hjemme. Måske i din stue, i haven eller naturen. Forestil dig nu det, der har givet dig glæde de sidste 20 år. Hvad fylder dig med glæde og stolthed? Hvad har givet mening og værdi i dit liv? Som oftest er det ikke en ny bil i carporten. Men at være i stærke relationer og have prioriteret sin tid rigtigt med plads til ro og eftertanke. Hvad vil du gerne tænke tilbage på?