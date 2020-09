Nyt yogacenter i Helsinge

Fra 1. september har du mulighed for at gå til yoga i et helt nyt yogastudie, som hedder 'Alaya', og som ligger i Helsinge, hvor der vil være undervisning i yoga, hvor alle kan være med. Det vil ske mandag og onsdag eftermiddag og aften.

"For yoga handler ikke om at skulle være smidighed og om at stå i besynderlige positurer, men i højere grad om at finde ro og balance i og med sin krop, at trække vejret ordentligt og om at blive spændinger og nerver kvit. En sidegevinst er så, at du vil opleve større styrke og smidighed. Mange oplever også, at de bliver gladere, bedre til at koncentrere sig og får lidt klarere tanker. Alt sammen noget, du vil bringe med dig ud i din hverdag," siger Bente Steen.