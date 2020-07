Nyt tilbud til udsatte børn rundt om hjørnet: Men kritikken bliver ved med at vælte ned

Forstå sagen

Den 25. juni 2019 fremgik det pludselig af dagsordenen hos børneudvalget, at man planlagde at lave et nyt internt skoledagbehandlingstilbud.Selvom tilbuddet først skulle endeligt godkendes i oktober, skulle det starte to måneder før.Tilbuddet skulle rumme børn med udfordringer, der ikke kunne håndteres i almenområdet.Med åbne øjne fortalte man, at et af formålene var at spare penge. I stedet for at visitere børnene til et dyrere eksternt tilbud skulle de visiteres til det nye billigere interne.I Ugeposten stod tre forældre frem og fortalte, at de via e-boks havde fået at vide, at deres børn var blevet visiteret til det nye tilbud.De forsøgte at kontakte kommunen for at få svar på helt grundlæggende spørgsmål om tilbuddet. Man alle var gået på ferie.Forældrene kritiserede blandt andet, at kommunens nye tilbud ikke var gennemarbejdet.Efter kritikken besluttede Gribskov at udsætte åbningen til efter jul.I maj kunne Ugeposten så fortælle, at der var adskillige fejl i beregningerne over det nye tilbud. Forvaltningen havde blandt andet ikke medregnet omkostninger til etablering af det nye tilbud, ligesom der heller ikke var afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer.Det betød, at man i stedet for besparelser på 4,5 mio. kr. over fire år nu blot forventede at spare 1,4 mio. kr.