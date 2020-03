Nyt netværk vil hjælpe corona-ramte: Vil hjælpe med indkøb og pasning

Der er hjælp at hente i en ny Facebook-gruppe for de borgere i Nordsjælland, der må holde sig derhjemme på grund af corona-virussen.

Gruppen med navnet 'Covid-19 Hjælp Nordsjælland' er platform for et nyt netværk, hvor borgere, der er berørt af corona-virussen på den ene eller anden måde, kan komme i kontakt med borgere, som kan hjælpe med alt fra indkøb til hundeluftning og pasning af børn.

"Jeg lavede gruppen som en hjælp til at bekæmpe den her krise og panikken, der jo allerede spredte sig lige efter. Folk bliver bange, når de hører, at Danmark lukker ned og begynder at hamstre. Selvom der også er store organisationer, der hjælper, så tror jeg, det er vigtigt, at folk kan søge hjælp på et mere jordnært niveau som på Facebook," siger han til Frederiksborg Amts Avis. Til daglig arbejder han på en kost- og dagsskole og er samarit hos Røde Kors.