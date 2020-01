Nyt fitness-center rykker nærmere åbning

I efteråret slog Loop Fitness dørene op til et nyt træningscenter i Gilleleje, og nu kan et nyt center også være på vej i Helsinge. De sidste detaljer mangler dog stadig at falde på plads.

Hastemøde

Tidligere holdt Fysio Danmark Helsinge i lokalerne på Frederiksborgvej. Men de har nu flyttet deres aktiviteter til Helsinge Hallerne.

Derfor afholdt det politiske udvalg Udvikling, By og Land den 19. december et hasteindkaldt møde.

Her skulle de diskutere en mulig ændring af lokalplanen, der ville åbne for, at et træningscenter kunne flytte ind i de tomme lokaler.

Udvalget sendte efterfølgende forslaget i høring.

Hvis det hele går igennen, kan Loop Fitness se frem til at få lokaler på 242 kvadratmeter. Men inden det sker, skal der blandt andet tages stilling til parkeringsbehovet. Beregninger viser, at åbningen af et nyt fitnesscenter vil betyde et behov for seks ekstra parkeringspladser.

Der er svarfrist på høringsforslaget den 9. januar.