Projektdirektør Peter Weyhe (tv) og adm. direktør Søren Stensdal var mandag ude at se på den store grund. Foto: Claus Johansen

Nyt boligområde på vej

Helsinge får 250 boliger umiddelbart syd for byen

Ugeposten Gribskov - 06. marts 2020 kl. 11:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gravemaskine er nu ved at rydde den store bakkede grund i Helsinges sydlige udkant for selvsåede træer, og til sommer går byggeriet for alvor i gang i Ammendrup Park, som ejendomsselskabet kalder det nye boligområde.

Umiddelbart syd for Kildevej med indkørsel fra Helsingevej ligger det store areal på 200.000 kvadratmeter. I mere end 10 år har området været kloakeret og klargjort til byggeri. Men så gik selskabet bag projektet konkurs, og siden er der ikke sket noget.

Men nu har ejendomsselskabet Stensdal Group købt grunden for et beløb, som selskabet ikke ønsker at oplyse, og går nu i gang med at opføre rækkehuse og villaer. Målet er byggestart til sommer:

"Vi har jo allerede en lokalplan for området, så vi kan komme ret hurtigt i gang," siger Søren Stensdal, administrerende direktør i Stensdal Group.

Arealet ligger umiddelbart syd for Kildevej. Kort: Presse



Planen er at opføre omkring 250 ejendomme på området:

"Vi planlægger at opføre cirka 150 rækkehuse, både som ejerboliger og til udlejning, ligesom der udstykkes cirka 100 grunde til individuelle villaer," siger teknisk projektdirektør Peter Weyhe.

Allerede i slutningen af 2021 bliver de første boliger efter planen klar til indflytning.

Selskabet kan endnu ikke sige, hvordan boligerne kommer til at se ud:

"Der er I lidt for tidligt ude. Men jeg kan sige, at vi er i dialog med flere byggefirmaer på markedet. Rækkehusene vil formentlig både være et og toplanshuse, nok flest i ét plan. Vi vil godt have boliger, som henvender sig til folk, der har solgt deres parcelhus og godt vil have noget lidt mindre - og måske gerne være lejere," siger Søren Stensdal.

Priser og størrelser på boligerne kan selskabet endnu ikke oplyse noget om.