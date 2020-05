Male chemist hand in blue protective gloves hold test tube closeup background

Nye tal afslører:Så mange har haft corona i Gribskov

Gribskov Kommune er landets hårdest ramte kommune corona-kommune målt på antal indbyggere. Den nyhed ramte landet i slutningen af marts. Men heldigvis er billedet i dag et helt andet. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

De seneste syv dage har Gribskov stort set været corona-fri, når man ser på antallet af bekræftede smittetilfælde. Gribskov Kommune er således i den næstmildeste kategori. Det betyder, at der her i kommunen har været 1-9 nye tilfælde per 100.000 indbyggere. Det tal er er det laveste i hele Nordsjælland.