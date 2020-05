Se billedserie Storken blev første gang set på marken i Ørby. Foto: Foto: Birthe Søndergaard

Nye oplysninger om stork: 'Rygterne går på, at det er Susanne eller Merete'

Forening har nyt om den stork, der tilsyneladende har slået sig ned i Gribskov

Ugeposten Gribskov - 14. maj 2020
Af Jeppe Helkov

Du har måske hørt om storkene Tommy og Annika. Snart kan du også komme til at høre om Merete eller Susanne.

Den seneste tid er en stork blevet set flere steder i Gribskov. Og hos foreningen 'Storkene.dk' kan man nu løfte lidt af sløret for, hvad det er for en stork, der tilsyneladende her slået sig ned her i kommunen.

"Rygterne går på, at det er Susanne eller Merete, der flyver rundt oppe i Vejby-området," siger Lars Juel Jørgensen.

Han er næstformand i foreningen, der arbejder for at gøre storken til en naturlig del af det danske landskab igen.

Hos Storkene.dk følger man de danske storke tæt. Man har blandt andet sat mellem 50 og 60 reder op i hele landet de seneste år, ligesom storkene bliver ringmærket, så man kan genkende dem.

Det er det arbejde, der nu gør, at foreningen har et bud på, hvad det er for en stork, Gribskov har fået besøg af.

"Siden 2004 har vi haft en rede ved Gundsølille. Der bor et storkepar, der ikke trækker sydpå. Og de har fået 30 unger gennem årene. Det er højst sandsynligt en af de unger, der flyver rundt ved Vejby. Men vi kan ikke sige det med sikkerhed. For jeg tror ikke, der er nogen, der har fået aflæst den ringmærke endnu. Det kræver en meget kraftig kikkert," siger Hans Thyssen fra samme forening.

Storken blev set adskillige gange i Gribskov for to uger siden. Blandt andet tog den hvil på en sirenemast. Og står det til Gitte Winkel fra Vejby, skal storken have sin egen rede ved Tikøb. Hun er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at få sat en op.

"Reden er lavet færdig og er klar til at blive leveret. Den skal stå ved mosen ved søen imellem Kildevej og Tibirke. Der er masser af mad i mosen og nær søen, og så er det også vigtigt med afgræssede marker, da storke ikke kan finde mad i højt græs," siger Gitte Winkel, der har sammen med Storkene.dk har kigget på mulige placeringer af reden.

Gitte Winkels udfordring er dog, at en rede koster 6.000 kr. med levering og opsætning. Derfor har hun blandt andet søgt kommunen om økonomisk tilskud, ligesom hun håber, at flere lokale vil hjælpe.

"Flere har sagt, at de gerne vil være behjælpelige. Så det håber jeg på," siger hun.

Ifølge Hans Thyssen har exceptionelt mange storke taget turen til Danmark i år.

"I Spanien har man over 100.000 storke, der lever på lossepladser, fordi der er meget føde. Men mange af de lossepladser er man ved at lukke, og det betyder, at storkene bliver hjemløse. Samtidig er klimaændringerne nok også medvirkende til, at flere trækker herop. Det gør, at der i år er kommet en stor population sydfra."

Ser du storken, kan du sende et billede på mail-adressen ugeposten.red@sn.dk