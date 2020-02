Byrådet har besluttet, at Frivilligcenter Græsted skal flytte hen til Gribskov Arkiv med ønsket om at skabe et 'kulturelt samlingssted' i Græsted. Arkivfoto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: Nye legekammerater: Frivilligcenteret og lokalarkivet bliver naboer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye legekammerater: Frivilligcenteret og lokalarkivet bliver naboer

Flytningen kan medføre nye samarbejder og bedre fysiske forhold

Ugeposten Gribskov - 10. februar 2020 kl. 11:21 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligcenter Græsted skal flytte fra Holtvej til Græsted Stationsvej.

Her skal frivilligcentret have til huse i pavillonen, der støder op til Gribskov Arkiv i det gule hus. Det besluttede lokalpolitikerne til det seneste byrådsmøde.

Flytningen vækker glæde hos både frivilligcentret og arkivet, som skal være tætte naboer på den anden side af sommerferien.

"Vi får nye legekammerater i huset, og vi håber på at få et godt samarbejde med frivilligcentret," siger Pernille Sonne, stadsarkivar og leder af Gribskov Arkiv.

"Vi er meget positive. Vi kan få en god synergi med arkivet, biblioteket, skolen, kroen og kirken," siger Tina Nørgaard, der er daglig leder i frivilligcentret.

"Arkivet har jo også erfaringer med frivillige, og vi tænker, at vores frivillige måske kan blive interesseret i at blive frivillige på arkivet og omvendt. Og at man i det hele taget får mere kendskab til, hvad der sker hos hinanden," siger Tina Nørgaard.

Fælles fællesskaber Pernille Sonne fortæller, at Frivilligcentret har nogle andre typer frivillige, end de har på arkivet.

"For eksempel har de Palles venner, der handler om at hjælpe mænd ind i fællesskaber. Man kunne forestille sig, at et af de fællesskaber kunne tage udgangspunkt i vores billeder. Vi har cirka 65.000 billeder, og der kunne folk, der er vokset op i Gribskov, måske have glæde af at mødes med ligesindede og snakke om, hvordan det egentlig var at være barn i for eksempel Græsted eller Mårum i 50erne".

Samtidig har de på arkivet en drøm om at udvide billedsamlingen.

"Det kunne være interessant, hvis nogen havde lyst til at gå en tur i deres nabolag og tage billeder af, hvordan der ser ud nu. Det kunne man også forestille sig, at nogle af dem, der arbejder med Palles venner, kunne organisere sammen med os," siger hun.

Flere kvadratmeter Der er sat tre millioner af til at ombygge huset, som frivilligcenter og arkiv skal deles om. For Frivilligcentret betyder de nye lokaler flere kvadratmeter og en fordobling af antallet af lokaler - fra tre til seks.

"Vi har haft udfordringen ind imellem, at vores lokaler er fuldt bookede, og de nye lokaler giver en lidt større fleksibilitet eller mulighed for, at der er flere tiltag, der kan startes op," siger Tina Nørgaard, der fortæller, at frivilligcentret har 13.000 besøg om året.

Og det betyder også en mere central adresse end på Holtvej.

"Vi ligger i den ene ende af byen, lidt isoleret. Jeg tror helt sikkert, at der vil være nogle i den ende af byen, der aldrig har været på frivilligcentret, som vil tænke 'hvad er det egentlig for noget?'".

Et åbent arkiv For at give plads til frivilligcentret skal Gribskov Arkiv flytte en stor del af deres arkivalier ned i Gribskolens kælder.

"Nyindretningen af arkivet giver mulighed for, at vi kan omtænke vores funktioner og blive mere åbne. Vi vil i hvert fald gøre forsøget," siger Pernille Sonne.

"Vi vil gerne føre den åbne dørs politik og håber, at borgerne i højere grad vil lære os at kende. I dag skal man ringe på for at komme ind, da vi har arkivalier stående fremme og har mere plads, end vi kan holde øje med på en gang. Men når vi får det under lås og slå og mindre plads, håber vi på at kunne blive mere åbne".

I dag er der nogle arbejdsrum på arkivet, som borgere og frivillige kan bruge. Nyindretningen giver plads til en læsesal, hvor ønsket er, at der fast skal være personale til stede.

"Medarbejderen kan holde øje med, hvem der kommer og går - man skal have en kontrolfunktion på et arkiv - og samtidig kan personen indtage en værtsrolle og hjælpe".

Arkivet ønsker også, at der kommer mere 'café-stemning' i læsesalen, end der er på arkivet i dag.

"Hvor man kan komme ind og kigge på nogle af vores gamle billeder. Få sig en snak om de dem og den viden, vi har om Gribskovs historie, få sig en kop kaffe og læse avisen. Så man både læser nyheder og gammelheder, som jeg kalder det," siger Pernille Sonne.