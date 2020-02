Nye, grønnere (mål)tider på Godhavn

Han er forstander på behandlingsinstitutionen i Gilleleje, hvor anbragte børn og unge mellem 9 og 20 år bor og/eller går i skole. Børn, unge og medarbejdere fra de forskellige afdelinger samles hver dag i hovedbygningen på Godhavnsvej ved middagstid for at spise frokost.

”Det burde ikke kunne lade sig gøre. Det er helt unikt, at 80 børn og voksne kan spise sammen på den her måde,” siger Søren Skjødt.

Sammen med Meyers Madhus, Rådet for sund mad og Kost & Ernæringsforbundet har Godhavn udarbejdet et ’Måltidskodeks’.

Et halvt år inde i arbejdet med at praktisere måltidskodekset spiser børnene mere præcist 20 procent mere grønt, ifølge Søren Skjødt.

Under frokosten kigger hun fra køkkenet ud mod de spisende sammen med sine to kollegaer, der altså helt bevidst placerer salaten først i buffeten, så mere grønt kommer op på tallerkenerne.

I dag bliver maden planlagt to uger frem, og der er et større fokus i planlægningen på at få brugt alle råvarer.

Kodekset handler blandt andet om at engagere børnene i madlavningen, tale positivt om maden og skabe faste rammer om måltidet: Ro og udluftning op til måltidet, et ryddet bord og faste pladser. Fleksible rutiner og en større koncentration om måltidet som samlingspunkt.

”Den største overraskelse for mig er, at det ikke handler om maden. Men alt det omkring maden – alt det et måltid kan,” siger Søren Skjødt.

Derfor et ’måltid' og ikke et ’mad’-kodeks.

Men i det nye måltidskodeks er der også fokus på rammerne om maden, og maden som et socialt samlingspunkt, der kan være med til at udvikle børnene.

”Det er nødvendigt at holde vægten for at kunne tåle medicinen, og vægtøgning kan have langsigtede konsekvenser, fordi det belaster knæ og hofter,” siger Søren Skjødt.

Mere end 50 procent af de børn og unge, der er tilknyttet Godhavn, får medicin for ADHD og/eller andre psykiske diagnoser. Medicinen påvirker appetitregulering og mæthedsfornemmelsen – endnu en årsag til at have fokus på måltidskulturen på Godhavn.

For Valentin Lockhart har det nye fokus på maden på Godhavn ikke ændret det store for ham personligt, men siger, at ’folk har taget godt imod det’.

”Du kender nok, at hvis man er urolig, spiser man bare et eller andet. De unge har lommepenge, og vi kan ikke begrænse dem i at købe kanelgifler, sodavand, energidrikke og slik. Men vi vil gerne præsentere dem for noget andet".

Mad- og livsmod

I kodekset finder man også udtrykket 'madmod', som Søren Skjødt siger bliver skabt ved 'positive forstyrrelser'.

Børnene bliver opfordret til at smage på mad, som de ellers ikke ville have smagt på, og ofte kan de godt lide den, er erfaringen på Godhavn.

”Flere er begyndt at smage. Vi roser dem for at spise maden, og siger ’Du kan bare spytte det ud igen’,” siger køkkenassistent Dorthe Pedersen.

Caroline Broch er en af dem, der har udviklet et større madmod.

”Noget, jeg aldrig ville tage, det tager jeg nu. Særligt salaterne. Og normalt kan jeg ikke lide porresuppe,” – den som er på menuen denne dag.

Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at børnene lærer at spise noget, de umiddelbart ikke kan lide?

”Det ene er, at hvis vi ikke forsøger at forføre dem, går de glip af oplevelser. Det andet er, at det her en behandlingsinstitution, og de er her for at udvikle sig. Det avler mod og livsmod. Hvis de tør spise det her, tør de måske også vende den næste side i matematikbogen,” siger Søren Skjødt.

Og hvis børnene ikke vil spise maden, er de velkomne til at smøre sig en mad i stedet, siger Søren Skjødt.

En halv time efter, at hele Godhavn samledes i frokoststuen ertallerkenerne mere eller mindre tomme. Alle bliver dog siddende, indtil der bliver sagt et ’velbekomme’. En smule pålæg og et enkelt stykke rugbrød er tilbage på buffetbordet.

”Suppen smagte rigtig godt,” siger en cirka 10 år gammel dreng i en orange t-shirt til køkkenchefen, da han sætter sin tomme tallerken til opvask.