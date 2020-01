Nye chefer i Gribskov Kommune

Vibeke Steen er tiltrådt som centerchef i Erhverv, Fritid og Kultur 1. januar 2020. Vibeke har været konstitueret centerchef siden august 2019 og er nu af et enigt ansættelsesudvalg udvalgt som centerchef for området, oplyser kommunen.

Center for Erhverv, Fritid og Kultur har fået ny centerchef. Det bliver Vibeke Steen, som har været konstitueret centerchef siden august 2019 og er et kendt ansigt i Gribskov Kommune.

Privat bor Vibeke Steen i Græsted og er et kendt ansigt i kommunen i kraft at sine mange år som engageret medarbejder og borger.

”Jeg brænder for kultur, fritids og erhvervsområdet og har som bibliotekschef gennem en årrække været med til at udvikle området. Jeg elsker at arbejde sammen med alle de frivillige ildsjæle, der er på området. Sammen med de frivillige og de dygtige og engagerede medarbejdere der er i centeret, kan vi udvikle kommunen og skabe endnu flere aktiviteter og arrangementer som gør Gribskov til en attraktiv kommune at bo i og besøge.”

Vibeke Steen glæder sig til at begynde som centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur. Hun fortæller her, hvorfor hun valgte at søge jobbet:

Skoleleder

Center for Dagtilbud og Skoler har også fået ny centerchef fra 1. januar. Han hedder Jakob Boye-Møller og kommer fra en stilling som distriktsskoleleder i Hillerød Kommune, hvor han har været siden 2015.

Tidligere velfærdsdirektør Mikkel Damgaards fortæller om valget af Jakob Boye-Møller:

”Jakob har både erfaring som skoleleder, fra ungdomsuddannelses-verdenen og fra politisk styrede organisationer. Og så kan han både tænke dagtilbud og skolefaglighed kombineret med et sikkert blik for økonomisk styring, så vi er rigtig glade for at have ham om bord,” fortæller Mikkel Damgaards.

Jakob Boye-Møller glæder sig til at begynde som centerchef for Dagtilbud og Skoler. Han fortæller her, hvorfor han valgte at søge jobbet:

”De seneste fire år har jeg været dybt involveret i de beslægtede områder inden for børn og unge. Jeg er optaget af de mange synergier og ressourcer mellem de forskellige områder, som vi kan skabe i Gribskov Kommune. Jo bedre vi er til at binde områderne sammen, jo bedre resultater for borgerne,” siger Jakob Boye-Møller.

Jakob Boye-Møller har tidligere været projektleder i udviklingsafdelingen hos CPH WEST og afdelingsleder på Erhvervsskolen Nordsjælland. Og så har han blandt andet taget en diplomuddannelse i ledelse og en master i offentlig ledelse, som han afsluttede i foråret 2019.