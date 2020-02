Sagen tog sit udgangspunkt her på Nellikevej 4 i Smidstrup, hvor ejeren fik lovliggjort sit byggeri tæt på skellet. Foto: Claus Johansen

Nye byggeregler kan ændre alt: 'Det var jo ikke meningen', siger politiker

Et forslag til ny lokalplan har skabt voldsom utilfredshed i Smidstrup. 'Det var jo ikke meningen, at lokalplanforslaget skulle være så omfangsrigt', siger politiker

Stemningen er ophidset i det ellers så idylliske Smidstrup. Et forslag til ny lokalplan vil nemlig tillade, at der på de 864 grunde, som bliver omfattet af den ny lokalplan, må bygges helt ned til én meter fra skel, hvis der er tale om beboelse. Skure og drivhuse vil kunne placeres 0,5 meter fra skel. I dag er grænsen på fem meter, når det drejer sig om beboelsesbygninger. "Det er fuldstændig uacceptabelt. Min nabo til den ene side vil med de nye regler kunne flytte sit hus, så jeg får skygge på min terrasse og stue store dele af dagen," siger Pernille Pontoppidan. Hun har lige opført et sommerhus på en af de 864 grunde, som er omfattet af forslaget.

"Én ting er, at jeg mister min sol. Men en ejendomsmægler har også fortalt mig, at det i givet fald vil medføre en klar værdiforringelse," siger Pernille Pontoppidan.

Årsagen til balladen skal findes på Nellikevej 4. Sommerhuset og et par skure ligger for tæt på skellet, og i forbindelse med en udbygning søgte ejeren om lovliggørelse af huset.

Kan skabe præcedens Det har udvalget for udvikling, by og land i oktober 2019 valgt at lovliggøre. I forbindelse med den lovliggørelse besluttede politikerne samtidig, at der skal udarbejdes en lokalplan for området omkring Nellikevej 4.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at den nye lokalplan ville have en række uønskede konsekvenser:

- Områdets karakter ville ændre sig på grund af fortætning

- Risikoen for brandspredning ville stige

- Retstilstanden ville ændre sig, så kommunen fremover ville være nødt til at lade sagen danne præcedens

- Sagen ville kunne danne præcedens i alle sommerhusområder i kommunen.

Politikerne valgte alligevel at beslutte, at byggegrænsen blev sænket til 1 meter fra skel. Der var dog ikke enighed i udvalget. Socialdemokraterne, Konservative, Nyt Gribskov og Venstre stemte for, mens DF, Enhedslisten og Bo Jul Nielsen stemte imod.

Tavs udvalgsformand

"Jeg stemte imod, for hvis du åbner for det her, får du et skråplan, hvor alle i kommunen kan få lov til at bygge tættere på skel. Det er en kæmpe glidebane, det her. Det vil helt klart skabe præcedens i hele kommunen, selv om lokalplanen kun omfatter Smidstrup," siger Bo Jul Nielsen.

Trods gentagne forsøg har det ikke været muligt at få en kommentar fra udvalgets formand, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), som stemte for forslaget.

Også udvalgets næstformand, Bent Hansen (V), stemte for forslaget:

"Det var jo ikke meningen, at lokalplanforslaget skulle være så omfangsrigt. Vi arbejdede i Venstre på, at det kun skulle omfatte et meget lille område - altså nogle få huse - og det skulle heller ikke være for nybyggeri, men kun for eksisterende byggeri. Det var slet ikke planen, at det skulle være så uoverskueligt. Men det var der så ikke flertal for," siger Bent Hansen.

Men du har alligevel været med til at stemme for det her forslag, som omfatter 864 grunde?

"Ja, det kan jeg jo ikke løbe fra. Det står jo i referatet."

Der er også bekymring for, at det vil skabe præcedens i hele kommunen?

"Den bekymring kan jeg da godt forstå. Det er også derfor, at vi i Venstre arbejdede for, at det kun skulle være et lille område, så det ikke blev så stort og bureaukratisk. Men det kunne vi så ikke komme igennem med. Men nu kigger vi på høringssvarene, og så vil jeg da håbe, at vi kan blive enige om, at det kun skal dække et meget lille område af den gamle bebyggelse," siger Bent Hansen.

Lokalplanforslaget er i øjeblikket til høring i det berørte område, hvor et stort antal sommerhusejere har sendt indsigelser til kommunen.