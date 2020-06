Se billedserie På en 2 minus 1-vej er der kun ét spor for bilister. Som bilist skal man trække ind til siden, hvis man møder en modkørende bilist.

Ny vejtype skal øge trafiksikkerheden

Vejstrækning mellem Rågeleje og Vejby skal være mere sikker at køre på

Ugeposten Gribskov - 27. juni 2020 kl. 07:47 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere borgere har ønsket, at Gribskov Kommune øger trafiksikkerheden på Rågelejevej mellem Rågeleje og Vejby Strand. Det ønske bliver nu imødekommet.

På det seneste møde i udvalget Udvikling, By og Land tog politikerne stilling til en række forskellige trafiksikkerheds-foranstaltninger rundt om i kommunen, deriblandt at gøre dele af strækningen mellem de to byer til en såkaldt 2 minus 1-vej.

På mødet sendte medlemmerne i første omgang forslaget om den nye vejtype videre til de kommende budgetforhandlinger. Men da strækningen for nylig er blevet asfalteret, gjorde administrationen udvalget opmærksom på muligheden for at lave de nye striber med det samme, og det sagde udvalget ja til.

På en 2 minus 1-vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Til gengæld er der ekstra plads til de bløde trafikanter i begge retninger. Det betyder, at man som bilist skal trække ind i siden, hvis man møder en modkørende bilist.

Gode erfaringer Formanden for udvalget, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), fortæller:

"Vi har gode lokale erfaringer med 2 minus 1-veje, blandt andet på Rågeleje Strandvej. Og der er også gode erfaringer nationalt. Vi kan se, at det får bilisterne til at sætte farten ned, og dermed bliver det mere sikkert at færdes på strækningen," konstaterer udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Der vil ikke komme 2 minus 1-vej på hele strækningen, da der er flere steder, hvor oversigten for trafikanterne ikke er god nok. De nye striber kommer på snarest muligt - sandsynligvis i løbet af en måneds tid.