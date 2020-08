Ny udstilling på Teksas

"Himlen bliver ofte defineret, som det sted en person ser, når vedkommende ser op fra jorden. Udover at være et fysisk fænomen, kan himlen også opfattes billedligt eller guddommeligt. Når noget er meningsløst eller virkelig dumt laver vi himmelvendte øjne. I desperation kan man råbe til himlen.

På udstillingen tager 15 samtidskunstnere udgangspunkt i et vertikalt perspektiv, med værker installeret primært under åben himmel. Udstillingens hovedvægt af skulptur bliver krydset med arkitektur, foto og poesi. De fleste af værkerne på udstillingen er nye og spænder vidt og højt i materialer og koncept blandt andet i form af et fremtidsfossil, en cirkulær tidslomme, en sang til eftertiden og et nærstudie af skyers adfærd.