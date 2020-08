Ny udstilling om gusmester på biblioteket

Så er der en ny fotoudstilling på Helsinge Bibliotek, Det er fotograferne Bent Lorentzen og Kathrine Maury, som udstiller. Fotograferne har fulgt gusmester Birger i et år og har fanget øjeblikke fra både før og under de forskellige gus.

"Ildsjæl, gøgler, klovn, legebarn og gavnmild. Der kan sættes mange ord på gusmester Birger, men disse er nok dem, der beskriver ham bedst, hvis man tager udgangspunkt i dét pusterum, han skaber for besøgende til sin saunagus i Tisvilde. Troligt står han op nærmest før dagen er begyndt for at tænde op, hente vand, feje sand, pudse vinduer, udvælge duftolier og i det hele taget sørge godt for de gæster, der besøger ham i det lille sorte hus på stranden," skriver Helsinge Bibliotek i en pressemeddelelse.