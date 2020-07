Ny sportsklub i Helsinge

Lasse Ege Hagstrøm og to andre er ved at starte en ny volleyballklub op i Helsinge.

Vi har fået lov til at starte op med nogle åbne træninger, fordelt over sommeren, med henblik på at tiltrække medlemmer. Til den sidste åbne træning, vil vi afholde en stiftende generalforsamling, med henblik på at stifte klubben "Helsinge Volleyballklub"," fortæller Lasse Ege Hagstrøm