Ny service: Bestil en pose blandede bøger

23. april 2020

KULTUR Lidt sødt, lidt farligt, lidt udfordrende, lidt frækt ...

Skulle man høre til dem, der savner fornemmelsen af at sidde med en god, fysisk bog i hænderne, er der godt nyt fra Gribskov Biblioteker. Fra mandag 20. april har det nemlig været muligt at hente en pose med op til fem bøger. Det kan enten være en pose med bibliotekarernes bedste bud på gode bøger. Eller det kan være bestemte titler, der er hjemme på et af bibliotekerne.

"Vi ved, der er lånere, som er noget tøvende over for at læse bøger på en skærm. Dem vil vi gerne komme i møde med det her tilbud. Og så ER gode bøger jo det, der kan være med til at bringe os godt igennem denne tid, hvor dagene kan blive lidt lange og ens," siger afdelingsleder Susse Manthey Olsen, Gribskov Biblioteker, i en pressemeddelelse.

Afdelingslederen understreger dog, at tilbuddet har sine begrænsninger og er et stykke fra "plejer". Vil man for eksempel gerne låne en titel, som kun er hjemme på Helsinge Bibliotek, skal man hente sin bogpose dér. Og det er stadig ikke muligt at få en plads i reservationskøen til nye bøger.

Spørgsmål på afstand

"Det er en nødløsning. Men nu prøver vi den af og tilpasser undervejs. Og vi sidder klar ved både mail og telefon, så vi kan svare på alle de spørgsmål, der dukker op," lyder det fra Susse Manthey Olsen.

Hun understreger, at personalet overholder alle krav til hygiejne og afstand, når bøgerne pakkes i poser. Poserne stilles klar til afhentning uden for bibliotekerne i Helsinge, Græsted og Gilleleje i bestemte tidsrum. Der vil være personale til at svare på eventuelle tvivlsspørgsmål og sikre, at der holdes god afstand, hvis flere skulle hente bøger på samme tid.

Se gribskovbib.dk

Man bestiller bogposen ved at udfylde en formular på bibliotekernes hjemmeside gribskovbib.dk. Det er stadig ikke muligt at reservere bøger på almindelig vis. Biblioteket sender en mail med et nummer og et fast afhentningstidspunkt, når bogposen er klar. Se nærmere info og fremgangsmåde på gribskovbib.dk

Man skal IKKE aflevere bøgerne, før bibliotekerne er åbne igen.

Bibliotekerne oplyser, at det stadig er muligt at låne op til otte lydbøger og otte ebøger på eReolen og eReolenGO hver måned, lige som man også kan låne otte film på filmstriben.

