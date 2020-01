Ny feel good-film af skaberne af ’De urørlige

Om filmen: De særlige Genre: Drama

Instruktører: Olivier Nakache og Eric Toledo

Medvirkende: Cinvent Cassel og Reda Kateb

Spilletid: 113 minutter

Land: Frankrig

Autisme

’De særlige’ handler om svært autistiske børn og unge, som samfundet ikke har plads til. Selv ikke de institutioner, som er bygget til at tage sig af dem, har de midler, der skal til.

Bruno er leder for et privat værested for disse utilpassede mennesker. Sammen med makkeren Malik forsøger han at samle dem op, når samfundet ikke vil have dem. Men udfordringerne er mange. Økonomien hænger i en tynd tråd, det daglige arbejde med de unge er hårdt og uforudsigeligt, ligesom det ikke levner meget tid til privatliv for de to ildsjæle. Samtidig har myndighederne igangsat en undersøgelse, der skal afdække gyldigheden af Brunos værested, som i realiteten ikke er godkendt af staten.

Instruktørparret Olivier Nakache og Eric Toledo har siden megasuccesen ’De urørlige’ instrueret ’Samba’ (også med Omar Sy i hovedrollen) om en senegalesisk migrant i Frankrig, der forelsker sig i en udbrændt forretningskvinde. Forrige år var der dansk premiere på komedien ’C’est la vie!’ om et ekstravagant bryllup.

Idéen bag ’De særlige’ ligger helt tilbage fra 1994, hvor instruktørerne stiftede bekendtskab med Stéphane Benhamou, grundlæggeren af organisationen Le Silence de Justes, der har speciale i omsorg for børn og unge med autisme og arbejder målrettet for at få disse integreret i samfundet. Instruktørerne skildrerede Benhamous arbejde i dokumentaren ’We Should Make a Film About It’ til fransk tv, og med biografpremieren på ’De særlige’ kommer deres sociale og humanistiske budskab endnu bredere ud.

En af fransk films største stjerner, Vincent Cassel, har hovedrollen som den målrettede, selvopofrende Bruno i ’De særlige’.

Han slog igennem i ’Hadet’ fra 1995, men er nok mest kendt for film som ’Ocean’s Twelve’, ’Black Swan’ og ’Eastern Promises’.

Over for Cassel står Reda Kateb, der slog igennem som skuespiller i ’Profeten’ fra 2009, som blev Oscar-nomineret for Bedste ikke-engelsksprogede film. Siden har han medvirket i både den amerikanske film ’Zero Dark Thirty’ (2014) og den biografiske ’Django’ (2017). Det er altså to erfarne, anerkendte filmfolk, der står i spidsen for filmens ensemble, som også består af ikke-uddannede skuespillere.

