Ny dansk storfilm i biografen

Så er der premiere på ny dansk storfilm i Gilleleje Bio.

Filmen hedder "De forbandede år" og sætter fokus på samarbejdspolitikken i Danmark i besættelsestiden under Anden Verdenskrig og skildrer krigens nådesløse greb om en dansk familie i de første år af besættelsen fra 1940 til 1943, hvor samarbejdspolitikken eksisterede.

Karl Skov er en selfmade succesfuld ejer af en stor elektronikfabrik og har en kone og fem børn. De lever det gode og privilegerede overklasseliv på Strandvejen nord for København, da nazisterne besætter Danmark i april 1940. Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked. Det kontroversielle samarbejde med besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien. Filmen har danmarkspremiere 9. januar. Den er på plakaten frem til den 23. januar.

Derudover kan du også se den engelske film "Sorry we missed you". Den kan ses fra 7. januar.