Gribskov Kommune er i dialog med en håndfuld hoteller og feriesteder om at huse corona-smittede, der ikke kan isolere sig fra resten af husstanden derhjemme. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal kommunen tilbyde corona-isolation på hotel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal kommunen tilbyde corona-isolation på hotel

Ugeposten Gribskov - 14. maj 2020 kl. 13:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunerne skal nu stille hoteller, feriecentre eller lignende faciliteter til rådighed for de borgere, der ønsker at corona-isolere sig, men som ikke har plads nok derhjemme til at isolere sig fra resten af husstanden.

Det fremlagde regeringen på et pressemøde om corona-krisen tirsdag. Gribskov Kommune undersøger i øjeblikket, hvor det vil kunne lade sig gøre.

"Vi har lagt en føler ud til en håndfuld steder i kommunen: Om de er interesserede, og hvilke prisforventninger vi kan forvente, hvis vi skal benytte deres sted. På den ene side skal vi sikre os, at vi kan levere til dem, der bliver visiteret til isolation, og på den anden side skal der være et nødvendigt mådehold med skatteydernes penge," siger Søren Korsholm, centerchef for byudvikling og ejendomme i Gribskov Kommune.

Regeringen har meldt ud, at ordningen snarest vil blive fremsat som et lovforslag. Dermed kender kommunerne endnu ikke rammerne for,ordningen.

"Derfor handler det lige nu om at undersøge interesse og prisforventning. Vi afventer de mere præcise rammer, før vi laver en nærmere aftale".

Ville I kunne hjælpe, hvis nogen henvender sig inden?

"Det er udgangspunktet, men lige nu er der ikke et behov at dække, og mon ikke vi når at komme på plads med rammerne, inden de første skal bruge muligheden," siger Søren Korsholm.

Henvendelser modtages Centerchefen opfordrer til, at hoteller og feriesteder i Gribskov henvender sig til kommunen eller til ham direkte, hvis de synes, de har et oplagt sted, der kan bruges til at isolere corona-smittede.

"Vi har snakket med steder, hvor der er selvstændige ferieboliger, som ligger for sig selv, eller hvor der er naturligt afgrænset, så andre feriegæster ikke uforvarende kommer i kontakt med nogen, der har covid-19. Men ingen steder er eskluderet på forhånd, hvis prisen er fornuftig".

Centerchefen ønsker ikke at fortælle, hvilke hoteller og feriesteder kommunen er i dialog med lige nu.

"Mange af stederne kigger ind i at kunne udleje til almindelige feriegæster, og det kan måske forstyrre deres bookinger. Der er meget ubegrundet frygt".

Måske meget få Indtil videre har der ikke været henvendelser fra borgere i Gribskov, der ønsker kommunens hjælp til isolation, så vidt Søren Korsholm er orienteret. På rådhuset forventer man da heller ikke, at det vil vælte ind med henvendelser fra borgere, der har brug for at isolere sig uden for husstanden.

"Det kan ende med at være relevant for meget få, da vi er en af de kommuner, hvor smittepresset er ualmindeligt småt relativt set".

Siden 6. maj er der registreret fem nye corona-tilfælde i kommunen, viser tal fra Statens Serum Institut.

"Men det er klart, når man nu mere systematisk og i større stil tester, kan der være øget behov for at isolere sig".

Men målgruppen for ordningen er nogle, der bor mere trængt end det typisk er tilfældet i Gribskov, ifølge Søren Korsholm.

"Der er meget få af dem, der ikke har mulighed for at isolere sig på egen matrikel. Mange i Gribskov har også et sommerhus eller kender nogen, der har, og folk har det med at finde nogle løsninger, inden kommunen skal indover og hjælpe".