Fællessang på Kulturbroen er tilbage to gange i juli - dog med sikker afstand til hinanden og derfor begrænset deltagerantal. Pressefoto

Nu mødes man igen til sang på Kulturbroen

Coronaepidemien har gjort sit til at løfte lysten og interessen til fællessang i både radio, tv og af privat karakter.

Derfor er det blevet besluttet at holde de to arrangementer, hvor man nu ikke længere er hver for sig, men alligevel med sikker afstand til hinanden.