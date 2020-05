" To Go-poserne har været en stor succes, og vi har faktisk brug for at få bøger tilbage igen, så de kan komme ud og leve andre steder," siger afdelingsleder i Gribskov Biblioteker Susse Manthey Olsen.

Nu kan du aflevere dine biblioteksbøger - men populær ordning stopper

Bøger, film og andre materialer, som er lånt på Gribskovs biblioteker, kan fra og med mandag 11. maj afleveres på bibliotekerne i Helsinge, Græsted eller Gilleleje.

Til gengæld stopper det populære tilbud om bogposer ”to go”. Sidste mulighed for at afhente en bogpose er fredag 15. maj, herefter overgår bibliotekerne til lidt mere almindelige tilstande.

”Vi er utroligt glade for, at lånerne tog så godt imod biblioteksposerne To Go. Men vi glæder os rigtig meget til at kunne byde velkommen på bibliotekerne igen”, siger afdelingsleder i Gribskov Biblioteker Susse Manthey Olsen.

I alt har bibliotekerne i Helsinge, Græsted og Gilleleje pakket og udleveret cirka 500 bogposer, siden ordningen blev lanceret 17. april.

Aflevering bliver mulig tre dage om ugen i begrænsede tidsrum – de samme tidsrum, som gælder for afhentning af de populære to-go-poser. Med muligheden for at aflevere bøger opfylder bibliotekerne et stort ønske hos lånerne, fortæller afdelingsleder i Gribskov Biblioteker Susse Manthey Olsen.

”Mange af dem, der har lånt bøger via bibliotekernes to-go-pose-ordning vil gerne kunne aflevere bøgerne igen. Og mange andre lånere vil rigtig gerne af med bunker af gamle lån, som ligger hjemme og samler støv,” siger Susse Manthey Olsen i en pressemeddelelse fra bibliotekerne.

Hun tilføjer:

”Der er også den grund, at To Go-poserne er en stor succes, og vi har faktisk brug for at få bøger tilbage igen, så de kan komme ud og leve andre steder.”

Ved hvert bibliotek vil der være skilte som fortæller, hvor man skal lægge sine materialer. Det er nemlig ikke muligt at aflevere dem ved selvbetjeningen, som man plejer. Alle materialer vil ligge i karantæne i mindst 72 timer, inden personalet registrerer dem og sætter dem på plads. Det vil sige, at man ikke kan få en kvittering for aflevering, og at der vil gå en lille uge, før afleveringen slår igennem på ens lånerprofil.

Eventuelle bøder/gebyrer, som er udløst på grund af for sen aflevering, vil blive slettet. Susse Manthey Olsen understreger, at man godt må vente med at aflevere sine lån, til bibliotekerne åbner igen:

”Selvom man venter, vil man stadig få slettet sine gebyrer op til 14 dage efter at bibliotekerne genåbner,” forklarer hun.

Både personale og ledere på Gribskov Biblioteker håber, at bibliotekerne ganske snart vil få lov at holde åbent igen. Når det sker, vil det være en fordel, hvis den første og største bølge af afleveringer er klinget af.

”Vi kan lige så godt på få bund i gamle lån og gebyrer nu, så vi står funklende klar på den gode dag, hvor vi kan byde lånerne velkommen tilbage,” lyder det fra Susse Manthey Olsen.

Der er mulighed for aflevering på følgende steder/tider:

Helsinge Bibliotek og Gilleleje Bibliotek: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 10-12 og igen fra kl. 15-17.

BLIK – Græsted Bibliotek: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 15-17.

Ved hvert bibliotek vil der være skilte, som fortæller hvordan man afleverer sine materialer.

Se mere på gribskovbib.dk