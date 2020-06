Nu er skraldespandene intelligente

30 nye skraldespande er sat op rundt omkring i kommunen - men de er ikke helt normale. De er nemlig intelligente. Det betyder, at de selv siger, når de er ved at være fyldt op, og samtidig kan de presse affaldet sammen, så der kan være mere af det i spandene, før de skal tømmes, oplyser Gribskov Kommune.

Den større kapacitet skulle også gerne medføre, at der vil færre rotter og fugle ved skraldespandene, når der er mindre skrald uden for spandene. Det er i hvert fald erfaringen fra andre kommuner, ifølge kommunen.

"Vi ved fra andre kommuner, som allerede er gang med lignende projekter, at den større kapacitet i højere grad sikrer, at der ikke ligger affald uden for spandene, som ellers ville kunne tiltrække store fugle og rotter," siger Dorethe Ungstrup, der er centerchef i Center for Teknik og Borgerservice, til TV 2 Lorry.