Nu åbner Harald Nyborg i Helsinge

"Vi glæder os, og vi mener, det er det rigtige sted at ligge sig i Helsinge. Det er jo en driftig by efterhånden, og vi kan se, der bliver bygget mange boliger," siger direktør Arne Gerlyng-Hansen.

I MidtNord kommer Harald Nyborg til at ligge ved siden af blandt andet Jysk, Jem & Fix og T-Hansen. Men på grund af corona-virussen åbner den 1.600 kvadratmeter store butik, som var det enhver anden dag. Normalt når Harald Nyborg åbner en ny butik, står kunderne i kø to-tre timer før for at få fingre i de ekstra gode åbningstilbud. Men Harald Nyborg har i denne omgang valgt at springe dem over på grund af corona-virussen.