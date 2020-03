Foto: Lars Gundersen, Adam Schnack A/S

22,5 mio. kr. er den nette pris for dette sommerhus.

Netop sat til salg: Lokalt sommerhus er blandt landets dyreste

Tisvilde-sommerhus er netop sat til salg - og skriver sig med en pris på 22,5 mio. kr. ind som et af landets dyreste

Ingen er i tvivl om, at sommerhusene i Tisvildeleje er dyre. Rigtig dyre.

Et sommerhus, der netop er sat til salg, er med til at bekræfte den påstand. Faktisk er huset med en udbudspris på 22,5 mio. kr. blandt de absolut dyreste sommerhuse, der er til salg netop nu.

Sommerhuset er 249 kvadratmeter og ligger helt ud til Tisvilde Hegn. For de 22,5 mio. kr. får man derudover også en pejs i bornholmsk granit fra starten af 1900-tallet, rækværk og vinduesrammer fra gamle fabriksbygninger - og en hoveddør i cubamahogni, der stammer fra et venetiansk palads.

Med den høje pris har sommerhuset en kvadratmeterpris på over 90.000 kr. Dermed ligger de trods de høje Tisvildeleje-priser stadig et godt stykke over gennemsnittet.