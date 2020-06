Send til din ven. X Artiklen: Nekrolog:René har tabt den ulige kamp mod cancer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nekrolog:René har tabt den ulige kamp mod cancer

Ugeposten Gribskov - 19. juni 2020 kl. 14:00 Af Michael Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag d. 8 juni modtog jeg den sørgelige besked om, at min ven og medarbejder René Egebo Pedersen tabte den ulige kamp mod cancer i en alder af blot 58 år.

I 2018 modtog René den forfærdelige besked om, at han havde terminal cancer. Som den evigt hårdt arbejdende mand han var, fortsatte han med at arbejde og dele ud af sin uhyre store tekniske viden om alt fra svejsning til gas processer, til det sidste.

Jeg har arbejdet med René i mere end 15 år over flere perioder.

René var et af de mest videbegærlige mennesker, jeg nogensinde har mødt, og han havde qua sine tekniske kompetencer evnen til selv at føre sine idéer ud i livet. Han nåede igennem sit alt for korte liv at fylde sit CV med diverse certificater fra karetmager til røngtenstråle ekspert.

Da han skulle have nyt stråtag, tog han et par uger sammen med 'Claus Tækker' og lærte at gøre det selv.

Netop hans ekstra gear, hans evner og nysgerrighed gav ham muligheden for at varetage roller hos os fra alt mellem smed, teknisk udvikler og ansvarlig for produktion.

Alle, der har krydset Renés vej, vil huske ham for hans udtalte københavner dialekt, hans umiddelbare ærlighed, hans varme og ikke mindst hans ukuelige optimisme.

Også i privaten favnede René bredt. Han var både involveret i lokalfodbold, interesseret i biler, og så elskede han fodboldklubben Brøndby.

Først og fremmest var han dog et udtalt familiemenneske, som ofte fortalte kollegaer anekdoter om sine børn og hund.

Jeg sender min aller dybeste medfølelse til hans efterladte - især hans 4 børn og hustru Bettina.